Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Ірану

Іран надає військову підтримку агресивній війні Росії проти України

Україна приєдналася до санкцій Європейського союзу проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе. Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

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Іран надає військову підтримку агресивній війні Росії проти України.

«У зв'язку з цим Рада ЄС ще 20 липня ухвалила рішення включити п'ятьох фізичних осіб, причетних до розроблення та постачання безпілотників у Росію, до списку фізичних, юридичних і фізичних осіб, щодо яких застосовують обмежувальні заходи, наведеного в додатку до рішення 2014/145/CFSP», - ідеться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що крім України санкції також запровадили Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Боснія і Герцеговина, а також країни Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які входять до Європейської економічної зони.

Раніше повідомлялося, США запровадять додаткові санкції проти Ірану через підтримку Росії.

Також повідомлялося, що Іран займається підготовкою до будівництва заводів з виробництва дронів у Білорусі та Росії, з метою підтримки Москви у нарощуванні її «армії» безпілотних літальних апаратів (БПЛА), а також для залучення валюти до Ірану.