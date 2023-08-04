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«Ми вже програли»: у Росії прозріли після атак дронів на Москву (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Ми вже програли»: у Росії прозріли після атак дронів на Москву (відео)
Безпілотники вже кілька разів атакували «Москва-Сіті»
фото з відкритих джерел

У РФ незадоволені системою безпеки російського повітряного простору

Після неодноразових атак безпілотників на Москву у країні-агресорці почали прозрівати. Виявляється, стан справ у «другій армії світу» не такий, як думали у РФ. Ба більше, деякі російські військовослужбовці дійшли висновку, що РФ уже програла у цій війні.

Так, колишній начальник розвідки Сухопутних військ ЗС РФ полковник Рустем Клупов у пропагандистській програмі «СоловьёвLive» заявив, що потребує вдосконалення російська система ППО і РЕБ, а також в цілому система безпеки російського повітряного простору.

«Бажано (збивати безпілотники – ред.) на підступах до Москви, а не над Москвою. Тому що якщо ми збиваємо їх над Москвою, то це означає, що ми вже програли, противник долетів до нас», – заявив Клупов.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня у Москві та області було зафіксовано серію вибухів. Відомо, що дрон долетів до тієї ж вежі, що й попереднього разу. У результаті пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. На цьому поверсі вежі IQ-Квартал «Москва-Сіті» знаходиться міністерство економічного розвитку.

У ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї теж пролунали вибухи. Росіяни кажуть про атаку безпілотників.

Уночі 28 липня Москву нібито атакував безпілотник. Росіяни заявляли про збиття дрона.

На світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.

Читайте також: Атаки дронів на Москву. The New York Times пояснила, як це впливає на війну
Теги: росія війна Москва безпілотник вибух

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