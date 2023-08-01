Вибухи у Москві: міноборони РФ підтвердило атаку безпілотників

Міноборони РФ заявило про відбиття атаки двох «українських безпілотників» на Москву

Безпілотники знов спробували атакувати Москву. Два з них знищили сили ППО на території Одинцівського та Нарофомінського районів.

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Як йдеться у заяві міноборони країни-агресорки, «засобами радіоелектронної боротьби один український БПЛА був пригнічений. Апарат втратив керування та впав на території «Москва-Сіті».

Мер Москви Сергій Собянін повідомляв, що дрон долетів до тієї ж вежі, що й попереднього разу, в результаті пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. На цьому поверсі вежі IQ-Кварталу «Москва-сіті» знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

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За словами Собяніна, у будівлі пошкоджено 150 «квадратів» заскління на будівлі бізнес-центру.

Раніше повідомлялося, що у Москві та області було зафіксовано серію вибухів, що, як повідомляється, зумовлено діями протиповітряної оборони для знищення невідомих безпілотників.

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни кажуть про атаку безпілотників.

Нагадаємо, вночі 28 липня Москву нібито атакував безпілотник. Росіяни заявляли про збиття дрона.

До слова, на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.