В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи
ЗСУ знову вдарили по позиціях окупантів
У тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи. Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.
Судячи з допису, ЗСУ знову вдарили по позиціях окупантів.
«Крім вибухів у Криму – оркам прилітає й у Новій Каховці. Судячи з усього, вечір та п’ятнична ніч буде гарячою для окупантів. Слава нашим ЗСУ», – написав Хлань.
Також сьогодні ввечері, в тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії спрацювала система ППО.
Зазначається, що у місті пролунали три потужні вибухи.
Нагадаємо, 18 серпня українські військові вдарили по позиціях росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці.
Також у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.
Цього ж вечора в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.
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