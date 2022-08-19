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В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи
У Новій Каховці пролунали вибухи
фото ілюстративне

ЗСУ знову вдарили по позиціях окупантів

У тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи. Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Судячи з допису, ЗСУ знову вдарили по позиціях окупантів.

«Крім вибухів у Криму – оркам прилітає й у Новій Каховці. Судячи з усього, вечір та п’ятнична ніч буде гарячою для окупантів. Слава нашим ЗСУ», – написав Хлань.

Також сьогодні ввечері, в тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії спрацювала система ППО.

Зазначається, що у місті пролунали три потужні вибухи.

Нагадаємо, 18 серпня українські військові вдарили по позиціях росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Також у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.

Цього ж вечора в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя. 

Теги: вибух

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