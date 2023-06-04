Росіяни заявили про збиття безпілотника у Джанкої

Унаслідок нібито збиття дрона пошкоджено декілька приватних будинків

У тимчасово окупованому Джанкої у Криму російські сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник. Про це повідомив прессекретар окупаційної влади Криму Олег Крючков у Telegram.

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За його словами, унаслідок нібито збиття дрона у декількох приватних будинків пошкоджено скло. На місці працюють усі екстрені служби.

Наразі про постраждалих не повідомляється.

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Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що українські воїни можуть деокупувати Кримський півострів вже поточного року, оскільки у російських військ закінчується необхідне обладнання.

За даними британської розвідки, «глава» тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов сумнівається, що армія РФ зможе захистити Крим.

До слова, російські загарбники можуть готувати провокації на хімічному заводі в Армянську в тимчасово окупованому Криму. Це загрожує екологічною катастрофою для України, Туреччини та самої РФ.