Під загрозою Україна та Туреччина: РФ може готувати провокації на хімічному заводі у Криму

Вибух на хімічному заводі спричинить викид в атмосферу тис. тонн отруйних речовин

Російські загарбники можуть готувати провокації на хімічному заводі в Армянську в тимчасово окупованому Криму. Це загрожує екологічною катастрофою для України, Туреччини та самої РФ. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

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За даним сил спротиву, росіяни завезли на завод «Кримський титан» вибухівку та мінують територію. Прокудін припускає, що окупанти можуть готувати провокацію, щоб потім звинуватити Україну.

За його словами, вибух на хімічному заводі спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин та може призвести до екологічної катастрофи. Під загрозою жителі Криму, семи областей України, Туреччини та самої Росії.

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«Ми чітко усвідомлюємо загрозу для наших людей, здійснюємо постійний моніторинг ситуації та готові оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути», – додав очільник Херсонської ОВА.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, російські загарбники планують провокацію на Запорізькій АЕС. Окупанти збираються зробити імітацію удару по об'єктах станції і надалі звинуватити у цьому Україну.