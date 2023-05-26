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Аксьонов сумнівається, що армія РФ зможе захистити Крим – британська розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Аксьонов сумнівається, що армія РФ зможе захистити Крим – британська розвідка
Сергій Аксьонов, ймовірно, прагне підвищити свою патріотичну репутацію, вербуючи бійців
фото ілюстративне

Основний елемент гарнізону РФ у Криму дислокований і зазнав значних втрат

«Глава» тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов прагне відбілити свою патріотичну репутацію, вербуючи бійців у створені місцеві воєнізовані підрозділи. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

«Щонайменше останніх 20 років у Росії спостерігається зростання кількості воєнізованих груп поза межами регулярних збройних сил. Однак ця «воєнізація» різко прискорилася після вторгнення Росії в Україну і набула особливого значення на Кримському півострові», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Аксьонов зіграв важливу роль у створенні кількох місцевих підрозділів, більшість з яких отримали напівофіційний статус регулярної армії в резерві.

«Аксьонов, ймовірно, прагне підвищити свою патріотичну репутацію, вербуючи бійців, але він, ймовірно, також стурбований здатністю регулярної армії захистити півострів», – додали в міноборони.

Основна частина російського гарнізону, 22-й армійський корпус, наразі здебільшого дислокується за межами півострова та зазнає значних втрат.

Аксьонов сумнівається, що армія РФ зможе захистити Крим – британська розвідка фото 1

Раніше повідомлялося, що росіяни «евакуйовують» військову документацію з Криму.

Нагадаємо, раніше парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму. А президент створив раду щодо звільнення Криму.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж заявив, що деокупація Криму – це комплексна велика робота, яка потребує повної підготовки та оснащення. Для того аби проводити успішні операції необхідно озброєння та ракетні засоби далекої дії до 150 км, бронетанковий кулак, САУ, кілька мільйонів боєприпасів та ракет, снарядів, мін.

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Теги: Крим війна окупанти

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