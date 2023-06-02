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Деокупація Криму: міністр оборони Британії Воллес дав оптимістичний прогноз

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Деокупація Криму: міністр оборони Британії Воллес дав оптимістичний прогноз
Воллес вважає, що існує реальна можливість того, що ЗСУ успішно деокупують Крим вже цього року
фото з відкритих джерел

Бен Воллес: «Ми бачили на полі бою, що якщо вдарити по російських військах не в тому місці, вони фактично розваляться»

Українські воїни можуть деокупувати Кримський півострів вже поточного року, оскільки у російських військ закінчується необхідне обладнання. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв'ю для The Washington Post.

Як пише видання, згідно з витоками розвідувальних документів США, представники американської розвідки допускали, що Україна, в рамках майбутнього контрнаступу, досягне лише скромних успіхів в деокупації.

«Хоча американські офіційні особи стверджують, що з того часу ситуація покращилася, вони також припускають, що навіть відвоювання невеликих територій може вплинути на військові плани Росії», – зазначає видання.

Воллес, зі свого боку, має більш оптимістичні погляди на нинішні дії України на полі бою. За його словами, існує реальна можливість того, що ЗСУ успішно деокупують Крим вже цього року, оскільки у росіян закінчується необхідне обладнання.

«Ми бачили на полі бою, що якщо вдарити по російських військах не в тому місці, вони фактично розваляться. Ви можете посилати молодих людей на смерть десятками тисяч, що вони й роблять (російське керівництво, - ред.), але ви не можете начаклувати танки й системи озброєнь, які їм потрібні», – пояснив міністр.

Нагадаєм, за даними британської розвідки, «глава» тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов сумнівається, що армія РФ зможе захистити Крим.  

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Теги: Крим ЗСУ міністр військові Україна деокупація

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