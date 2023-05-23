Обстріл житлових будинків у Куп’янську та п’ятеро поранених на Донеччині: яка ситуація в регіонах

Зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордоння Сумщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – три обстріли, із артилерії та мінометів, Новгород-Сіверський район. Без втрат та руйнувань.

Сумщина

Зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордоння. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська та Шалигинська громади. Попередньо – без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури. Дані уточнюються.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів. Зафіксовано 80 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Юнаківська, Новослобідська, Великописарівська громади. У Великописарівській громаді одна людина отримала осколкове поранення та доставлена до медичного закладу. Також обстрілом пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарчу споруду.

Запорізька область

Ворог завдав 94 удари по 20 населених пунктах Запорізької області: по Новоданилівці, Гіркому та Малій Токмачці авіаційні, по Малинівці з БПЛА, по Червоному і Білогір'ю з РСЗВ. Крім того, 88 артударів рашисти нанесли по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Ольгівському, Щербакам, Плавням, Кам'янському, Степногірську та іншим прифронтовим селам. На щастя, населення не зачепило.

Наразі зафіксовано 18 цивільних зруйнованих об'єктів. Дані щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина

Вчора ворог двічі обстріляв Нікопольський район. Застосував важку артилерію. Вдарив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. На щастя, минулося без загиблих та поранених.

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Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Морозова Долина, Шевченка, Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки і Табаївки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Гусинка, Табаївка та Берестове.

Внаслідок обстрілів Куп'янська з РСЗВ пошкоджено вісім приватних житлових будинків, господарчі споруди. Поранення зазнали дві жінки – 76-ти та 53-х років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

У Куп’янську від обстрілу з РСЗВ пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. Зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 35 років. Ворог завдав ракетного удару системою ЗРК С-300 по району с. Вязове Харківського району. Дві ракети влучили на відкритій місцевості в поле. Руйнувань та постраждалих немає.

Луганщина

Вчора росіяни обстріляли Стельмахівку, Невське та Білогорівку. Ворог знов зосередив свою увагу на Білогорівці, б’є реактивною та ствольною артилерією, атакує з повітря, влаштоває штурми піхотою. За добу противник здійснив 87 обстрілів (392 снаряди).

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Ворог влаштував декілька таборів для підготовки мобілізованих, навчають їх за прискореною програмою максимум два тижні на території фермерських господарств між Міловим та Старобільськом.

Донеччина

Росіяни здійснили 35 обстрілів, під вогнем окупантів було 12 населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, Торецьк, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, с.Тоненьке, с.Карлівка, с.Стара Миколаївка, с.Іванівське, с.Дружба, с.Миколаївка, с.Червоне.

Пошкоджено 12 об’єктів: сім житлових будинків, бомбосховище, ЛЕП, будівля СЕС, цивільний автомобіль, лікарня.

За добу по області – загиблий, п'ятеро поранених.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено два ворожих ударних БПЛА. Вчора противник здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих та руйнувань.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 61 обстріл (373 снарядів), з них по м. Херсон – шість обстрілів. Через ворожі удари по Станіславу травми несумісні з життям отримав 45-річний чоловік. Через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки.

Внаслідок артилерійського обстрілу с . Качкарівка Бериславського району, осколкове поранення дістала 62-літня жінка. Продовжуються ворожі атаки на смт. Козацьке та с. Веселе Каховського району. Поранень зазнали дві жінки, яких в стані середньої тяжкості було доставлено до лікарні.

Кізомис надалі потерпає від ударів російської авіації: вночі на населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Один будинок зруйновано вщент, ще два – пошкоджено. Потерпілих серед місцевих немає.

Зі ствольної артилерії атаковано с.Михайлівка Бериславського району, внаслідок чого пошкоджено технічне обладнання на вишці оператора мобільного зв’язку. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, троє дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 47 осіб.

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Нагадаємо, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито. Інформація уточнюється.