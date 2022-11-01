Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, яку суму Євросоюз виділить Україні для підтримки енергосистеми

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, яку суму Євросоюз виділить Україні для підтримки енергосистеми
Рівень підтримки України має бути збільшений
фото з відкритих джерел

Західні партнери також постачатимуть необхідне для України обладнання

Західні партнери також постачатимуть необхідне для України обладнання. Європейський Союз виділить Україні €25,5 млн на підтримку енергосистеми, а також надасть енергообладнання. Відповідне рішення ухвалила у вівторок, 1 листопада, Єврокомісія, повідомили на офіційному сайті організації.

«ЄС разом із державами-членами та приватними компаніями поставив в Україну енергетичне обладнання для надзвичайних ситуацій на мільйони євро, але рівень підтримки має бути збільшений у світлі ескалації нападів Росії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближчими днями спільно Європейська комісія та Міністерство енергетики України розпочнуть цільову кампанію з мобілізації подальшої підтримки з боку приватного сектору.

Нагадаємо, як повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, компанія  використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає. Як повідомлялося, Євросоюз презентував 10 шляхів пришвидшити декарбонізацію енергетики.

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Також російські ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури на Буковині. 

Читайте також: Юрій Бойко: Україна зазнала найбільшої у світовій історії терористичної атаки на енергетику
Теги: Європейський союз Україна енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія суттєво скорочує поставки газу Молдові
Молдова на межі енергокризи: «Газпром» різко скоротив постачання газу до країни
Сьогодні, 10:40
Гітанас Науседа засудив дії кремлівського режиму
Президент Литви відреагував на обстріл української енергосистеми
Сьогодні, 12:10
Окупанти чинять енергетичний терор мирних українців
Удари по енергомережі: Шмигаль відповів, чи буде чим ремонтувати інфраструктуру
Сьогодні, 18:56

Політика

США перешкоджатимуть Ірану продавати зброю Росії – Держдеп
США перешкоджатимуть Ірану продавати зброю Росії – Держдеп
Ініціатива українців: британський суд вперше в історії розгляне позов на ПВК «Вагнера»
Ініціатива українців: британський суд вперше в історії розгляне позов на ПВК «Вагнера»
Стало відомо, яку суму Євросоюз виділить Україні для підтримки енергосистеми
Стало відомо, яку суму Євросоюз виділить Україні для підтримки енергосистеми
Зачитав вірша Пушкіна: Лавров дивним способом звернувся до країн Заходу (відео)
Зачитав вірша Пушкіна: Лавров дивним способом звернувся до країн Заходу (відео)
Напружена ситуація в Косові: Сербія привела армію в стан підвищеної боєготовності
Напружена ситуація в Косові: Сербія привела армію в стан підвищеної боєготовності
Напад може відбутися протягом 48 годин. Саудівська Аравія готується до атаки з Ірану
Напад може відбутися протягом 48 годин. Саудівська Аравія готується до атаки з Ірану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
300K
Путін пояснив, навіщо 31 жовтня гатив по Україні ракетами
144K
«Це більш ніж злочин». «Слуга народу» вимагає від Зеленського вигнати скандального заступника Єрмака
116K
«Кухар Путіна» зробив комплімент Зеленському
115K
Жодних переговорів із росіянами не буде, вони програють цю війну – американський дипломат
56K
Головне за ніч: заява Залужного про силу окупанта та дивне завершення мобілізації в Росії
30K
Зернова угода. Путін вимолює в ООН врятувати російські кораблі

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Сьогодні, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Вчора, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту