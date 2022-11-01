Стало відомо, яку суму Євросоюз виділить Україні для підтримки енергосистеми

Західні партнери також постачатимуть необхідне для України обладнання

Західні партнери також постачатимуть необхідне для України обладнання. Європейський Союз виділить Україні €25,5 млн на підтримку енергосистеми, а також надасть енергообладнання. Відповідне рішення ухвалила у вівторок, 1 листопада, Єврокомісія, повідомили на офіційному сайті організації.

«ЄС разом із державами-членами та приватними компаніями поставив в Україну енергетичне обладнання для надзвичайних ситуацій на мільйони євро, але рівень підтримки має бути збільшений у світлі ескалації нападів Росії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближчими днями спільно Європейська комісія та Міністерство енергетики України розпочнуть цільову кампанію з мобілізації подальшої підтримки з боку приватного сектору.

Нагадаємо, як повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, компанія використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає. Як повідомлялося, Євросоюз презентував 10 шляхів пришвидшити декарбонізацію енергетики.

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Також російські ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури на Буковині.