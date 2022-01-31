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    Росія анексувала частину Олександрійського патріархату (фото)

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    Священники, яких тепер росіяни називають належними до РПЦ, провели у Кенії перше богослужіння - Росія анексувала частину Олександрійського патріархату (фото)
    Священники, яких тепер росіяни називають належними до РПЦ, провели у Кенії перше богослужіння
    фото: Митрополит Леонід/Telegram

    Через загарбницькі дії свого синоду РПЦ може позбутися автокефалії

    Африканські священники відправили першу літургію в Кенії після переходу під юрисдикцію Російської православної церкви. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив патріарший екзарх Африки, митрополит Клінський Леонід.

    Літургію св. Іоанна Златоуста було переведено на суахілі. У службі взяли участь 24 африканські священники, яких тепер росіяни називають належними до РПЦ.

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    Росія анексувала частину Олександрійського патріархату (фото)
    Росія анексувала частину Олександрійського патріархату (фото)
    Росія анексувала частину Олександрійського патріархату (фото)
    Росія анексувала частину Олександрійського патріархату (фото)
    Росія анексувала частину Олександрійського патріархату (фото)
    фото: Митрополит Леонід/Telegram

    Варто нагадати, що Синод РПЦ ухвалив рішення прийняти під свою юрисдикцію 102 священники Олександрійського патріархату з восьми країн Африки 29 грудня 2021 року. Крім того, Синод утворив патріарший екзархат Африки у складі Північно-Африканської та Південно-Африканської єпархій. Його глава – архієпископ Єреванський та Вірменський Леонід – отримав титул Клінський.

    РПЦ у 2019 році припинила спілкування з Олександрійським патріархом Феодором, оскільки останній вирішив визнати Православну церкву України (ПЦУ). Також РПЦ тоді вирішила зупинити діяльність представництва Олександрійського патріархату при Московському патріаршому престолі.

    Реакція Патріарха Олександрійського Федора на дії РПЦ не змусила себе довго чекати. Він не тільки розкритикував дії Москви, але й закликав Вселенського патріарха скликати Синаксис Пентархії – найвищий орган влади у християнській спільноті – для засудження дій російської церкви.

    Як повідомлялося у матеріалі видання Lb.ua, відповідну заяву священнослужителі Олександрійського Патріархату 22 січня передали Вселенському Патріарху Варфоломію.

    Видання зазначає, що Синаксис Пентархії має три ймовірних варіанти вирішення даного питання: засудити низових виконавців «анексії» частини Олександрійського Патріархату з РПЦ; засудити керівництво церкви на чолі з патріархом Кирилом; або навіть відкликати Ороси 1590 та 1593 р., якими визнавали російську автокефалію та проголошувався московський патріархат.

    Раніше повідомлялося, що Московська церква в Україні відсвяткувала Різдво без масок (фото).

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    Теги: Росія церква РПЦ православна церква Африка томос
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    Росія анексувала частину Олександрійського патріархату (фото)