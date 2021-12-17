У центрі Києва проходить форум релігійних закладів з Росії

На жаль, Печерська Лавра й досі у руках московської церкви

Представники з багатьох російських міст розповідають нам про Бога

Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра» спільно з представниками УПЦ МП (Російська православна церква) проводять зараз неподалік Дальніх печер виставку-форум представників релігійних закладів з Росії, повідомляє екс-нардеп Ігор Луценко.

Присутні церковні установи з таких російських міст, як Муром, Оренбург, Омськ, Іваново тощо.

«Я так розумію, це в рамках виконання міністерством культури та інформаційної політики своїх завдань» − зауважив Луценко.

До слова, на Афоні визнали: в Україні єдиним предстоятелем Церкви є митрополит Епіфаній

Нагадаємо, Московський митрополит Одеси Агафангел поскаржився генконсулу Греції на Томос.

Раніше Московська церква в Україні обізвала патріарха Варфоломія «Східним папою, який усе розвалив». Також представники Московського Патріархату закликають заново хрестити дітей, хрещених у Православній Церкві України (ПЦУ).

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.