У центрі Києва проходить форум релігійних закладів з Росії
Представники з багатьох російських міст розповідають нам про Бога
Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра» спільно з представниками УПЦ МП (Російська православна церква) проводять зараз неподалік Дальніх печер виставку-форум представників релігійних закладів з Росії, повідомляє екс-нардеп Ігор Луценко.
Присутні церковні установи з таких російських міст, як Муром, Оренбург, Омськ, Іваново тощо.
«Я так розумію, це в рамках виконання міністерством культури та інформаційної політики своїх завдань» − зауважив Луценко.
До слова, на Афоні визнали: в Україні єдиним предстоятелем Церкви є митрополит Епіфаній
Нагадаємо, Московський митрополит Одеси Агафангел поскаржився генконсулу Греції на Томос.
Раніше Московська церква в Україні обізвала патріарха Варфоломія «Східним папою, який усе розвалив». Також представники Московського Патріархату закликають заново хрестити дітей, хрещених у Православній Церкві України (ПЦУ).
З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.
Читайте також:
- Протодиякон РПЦ Андрій Кураєв: Церква Московського патріархату в Україні проїдає своє майбутнє
- Абревіатура УПЦ офіційно закріплена за помісною церквою (ДОКУМЕНТ)
- Як Московський патріархат карає своїх проукраїнських митрополитів
- «Лавра стане частиною ПЦУ, це справа часу». Перше інтерв’ю ієромонаха, який перейшов до помісної церкви
- Томос - наш! 10 фактів, про які варто знати українцям