РПЦ вирішила, як правильно виганяти бісів з людей

РПЦ підготувала регламент вигнання бісів

Комісія з богослов'я Російської православної церкви підготувала документ, який регламентує практику екзорцизму (вигнання бісів).

Про це повідомив глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Іларіон.

За словами Іларіона, зараз практика екзорцизму існує не у всіх помісних церквах. Підготовлений документ містить як історію цієї практики, так і пропозиції щодо її уніфікації та регламентації.

При цьому Іларіон наголосив, що до офіційної публікації документа не може розголошувати його зміст.

У серпні 2020 року від коронавірусу помер насельник Троїце-Сергієвої лаври архімандрит Герман. ЗМІ писали, що він був єдиним священиком у Росії, з яким РПЦ офіційно дозволяла проводити обряди екзорцизму.

В кінці 2020 року Іларіон від імені РПЦ просив віруючих не проводити обряди екзорцизму самостійно, наголошуючи, що це може зробити тільки спеціальний священик якось по-особливому благословенню архієрея. Він також зазначав, що не слід плутати з біснуванням підозри на наявність у людини можливих психічних розладів.

Робота над документом, який регламентує екзорцизм, велася з 2015 року.

У медичній науці немає поняття «одержимості демонами». Його не можна знайти і в Міжнародній класифікації хвороб, яку схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я.

А симптоми психозу, шизофренії та синдрому Туретта (які в деяких релігіях можуть назвати проявом «одержимості демонами») вважають всього лиш психічними розладами, які цілком можна пояснити з точки зору науки.

Джерело: РИА Новости