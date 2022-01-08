Московська церква в Україні відсвяткувала Різдво без масок (фото)

У Москві очільник РПЦ Кирило собі не дозволив проігнорувати масковий режим

У Києво-Печерській лаврі представники РПЦ в Україні провели літургію з нагоди Різдва Христового. Вона відбулась у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія та очолив її керівник РПЦ в Україні Онуфрій. Йому співслужили представники єпископату і духовенство Московського патріархату. Варто зазначити, що усі представники Московської церкви, а також адепти РПЦ в Україні були у храмі без масок. Єдиним винятком можна назвати лише журналістів, які брали інтерв’ю у представників російської церкви.

Зазначимо, що навіть очільник РПЦ, патріарх Кирило собі не дозволив проігнорувати масковий режим. Принаймні його помічники та люди у церкві під час різдвяного богослужіння були вдягнені у маски.

Оточення Кирила на різдвяній літургії було у масках

Раніше «Главком» розповідав, що олігарх Новинський прислужував у Лаврі на Різдво.

У пресслужбі РПЦ в Україні зазначили, що під час літургії священники «УПЦ МП» молилися про лікарів, які щодня рятують життя та здоров'я хворих. Про військових, які боронять Україну від агресора, представники Московського патріархату не згадували.

Це богослужіння у прямому ефірі транслювали телеканали «Інтер», «Глас», «Перший незалежний» та UkrLive. Усі ці канали часто критикують через проросійську пропаганду. Крім того, Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський увів санкції проти двох нових телеканалів оточення Медведчука. Йдеться канали «Перший незалежний» та UkrLive.

Нагадаємо, ще 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону, згідно з яким Українська православна церква МП повинна змінити назву та вказати свою приналежність до Росії.

Проте церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує цей закон. Варто нагадати, що очільник РФ Путін розкрив правду: в Україні під назвою УПЦ орудує Російська церква.

Зазначимо, абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Під час об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року предстоятелем Православної церкви України було обрано митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

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