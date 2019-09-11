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    У світі

    Росія досі не визначилася із датою саміту в «нормандському форматі»

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    Президенти РФ і Франції Володимир Путін та Еммануель Макрон - Росія досі не визначилася із датою саміту в «нормандському форматі»
    Президенти РФ і Франції Володимир Путін та Еммануель Макрон

    Дату саміту має бути визначено найближчим часом

    Франція очікує на відповідь від Росії з приводу дати саміту в «нормандському форматі».

    Про це 11 вересня повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на інформацію посла Франції в Росії Сільві Берману.

    «Поки що дату не визначено. Ми очікуємо відповіді від Росії», - сказала Берману.

    За її словами, дату саміту має бути визначено найближчим часом.

    Нагадаємо, Франція виступає за те, щоб уже найближчими днями в Парижі відбувся саміт Нормандської четвірки, заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан на пресконференції в Москві у понеділок, 9 вересня, за підсумками зустрічі у форматі «два плюс два» глав зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн.

    «Нормандський формат» передбачає переговори Німеччини, Росії, України та Франції щодо проблеми врегулювання ситуації на Донбасі.

    Як відомо, 2 вересня зовнішньополітичні радники лідерів Нормандської четвірки провели переговори в Берліні.

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після майже восьмигодинних переговорів заявив, що йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

    На днях у Макрона пообіцяли, що Франція і ФРН активізують зусилля у «нормандському форматі».

    Водночас у Кремлі заявили, що дата саміту Нормандської четвірки досі не призначена. «Є взаємне розуміння, що цей формат потрібно проводити незабаром, але для цього потрібна відповідна підготовка», - зазначив прессекретар президента РФ.

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