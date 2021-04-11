Росія намагається послабити Україну через дезінформацію щодо вакцин, – посольство США

Українці, які слухають російські «фейки», починають боятися і вірити в шкідливість вакцинації

Росія поширює в Україні дезінформацію про схвалені ВООЗ вакцини проти коронавірусу, щоб посіяти страхи та недовіру серед українців, і таким чином послабити країну в цілому. Про це заявила Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Її інтерв’ю одному з українських телеканалів опублікувало у Twitter посольство США у Києві.

За словами дипломатки, з усіх держав Україна найбільше потерпає внаслідок російської пропаганди та дезінформації.

«Не лише Україна, а й інші держави, зустрічаються з російською пропагандою, перекручуванням інформації, ми також з цим стикаємося, але Україні дістається найбільше. Росія використовує різні ресурси для поширення фейків», – розповіла американська дипломатка.

Як приклад найбільш кричущої пропаганди в Україні вона назвала поширення росіянами фейків про коронавірус.

«Один з яскравих прикладів – ситуація з коронавірусом, зокрема, російська дезінформація щодо вакцин схвалених ВООЗ. Українці, які слухають все це, починають боятися і вірити в їх шкідливість. Так через здоров’я українців Росія намагається послабити Україну», – заявила Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

Chargé d’Affaires Kristina Kvien on steadfast U.S. support for Ukraine and strengthening the partnership between our countries: https://t.co/wYcXXES9PU — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 10, 2021

Вона розповіла, як уряд США під час пандемії допомагав українським лікарням, зокрема засобами індивідуального захисту та киснем.

«Ми також підтримуємо міжнародний проєкт Covax, який надасть Україні вакцину, ми допоможемо її розповсюдити і правильно її доправити», – зазначила пані Квін.

Тимчасова повірена у справах США повідомила, що у серпні на святкування 30-ї річниці незалежності України та в заходах «Кримської платформи» братимуть участь американські посадовці високого рівня, втім не уточнила, хто саме.

«Від США точно будуть високі представники на цих заходах», – сказала вона.

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