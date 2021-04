Росія намагається послабити Україну через дезінформацію щодо вакцин, – посольство США

Росія поширює в Україні дезінформацію про схвалені ВООЗ вакцини проти коронавірусу, щоб посіяти страхи та недовіру серед українців, і таким чином послабити країну в цілому. Про це заявила Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Її інтерв’ю одному з українських телеканалів опублікувало у Twitter посольство США у Києві.

За словами дипломатки, з усіх держав Україна найбільше потерпає внаслідок російської пропаганди та дезінформації.

«Не лише Україна, а й інші держави, зустрічаються з російською пропагандою, перекручуванням інформації, ми також з цим стикаємося, але Україні дістається найбільше. Росія використовує різні ресурси для поширення фейків», – розповіла американська дипломатка.

Як приклад найбільш кричущої пропаганди в Україні вона назвала поширення росіянами фейків про коронавірус.

«Один з яскравих прикладів – ситуація з коронавірусом, зокрема, російська дезінформація щодо вакцин схвалених ВООЗ. Українці, які слухають все це, починають боятися і вірити в їх шкідливість. Так через здоров’я українців Росія намагається послабити Україну», – заявила Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

