Кремль активізує дезінформацію проти України на тлі «брязкання зброєю» біля кордонів – звіт ЄС

РФ вкотре використовує безпідставні звинувачення з метою виправдати власну агресію

Росія посилила потік дезінформації та фейків про Україну на тлі нарощування кількості власної військової техніки та збройних сил біля українського кордону – за аналогією з тим, як це відбувалося у 2014 році. Про це йдеться у звіті оперативної групи зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС на сайті EUvsDisinfo, який займається спростуванням кремлівської пропаганди.

У звіті відзначається, що ця ситуація вкотре підкреслила «традиційний» фокус прокремлівських ЗМІ щодо України: із понад 11 000 прикладів прокремлівської дезінформації, зібраних в базі даних EUvsDisinfo, понад 4 100 націлені на Україну.

«Поки російська військова техніка і війська рухалися в бік України, прокремлівські ЗМІ посилювали дезінформаційні атаки, представляючи Україну одночасно як безжального агресора (який атакує свою територію!) та нещасної маріонетки США, зображуючи Україну націоналістичною до масштабів неминучого геноциду росіян на Донбасі й заявляючи, що Україна навіть не є державою. Для деяких людей наявність двох переконань, що суперечать одне одному, може бути ознакою когнітивного дисонансу. Однак для прокремлівських ЗМІ це всього лише питання донесення цілеспрямованих повідомлень до своєї цільової аудиторії», – наголошується у звіті.

Зазначається, що цього тижня прокремлівські ЗМІ знову неправдиво звинуватили Київ у порушенні Мінських угод, як це було і в попередні роки. Дезінформація стверджує, що США підштовхують Україну до конфронтації з Росією, і цього тижня «громадянська війна» отримала нові візуальні ефекти, але вони йшли добре усталеною схемою.

«Неначе спираючись на «передовий досвід», прокремлівські ЗМІ також передавали вельми емоційні повідомлення про маленького хлопчика, нібито вбитого безпілотником української армії на Донбасі. Звинувачення (які були спростовані незалежними російськими й українськими фахівцями з перевірки фактів) були поширені в російських державних ЗМІ і використані спікером російської Думи, щоб вимагати обговорення виключення України з Ради Європи», – відзначили експерти Євросоюзу.

«Такий підхід схожий на сумнозвісну історію про «розіп’ятого хлопчика», яку прокремлівські ЗМІ поширили ще у 2014 році, щоб розпалити ненависть до українців серед внутрішньої російської аудиторії і виправдати свою збройну агресію проти України», – нагадують укладачі звіту.

«У цьому контексті особливе занепокоєння викликають твердження про нібито наміри України щодо геноциду росіян на Донбасі, які знову з’явився в прокремлівських ЗМІ цього тижня», – зазначається узвіті.

«І хоча прокремлівські джерела вживають цей термін досить широко («водний та візовий геноцид» у Криму; «геноцид» українців шляхом відмови від закупівлі російської вакцини «Спутник V» тощо), такі заяви підтверджують знамениту прокремлівську дезінформаційну тезу про «нацистську/фашистську» Україну, схиблену на винищенні й дегуманізації людей», – додають експерти.

І нагадують, що в минулому Кремль уже використовував безпідставні звинувачення в геноциді з метою виправдати власну агресію.

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Напередодні у мережу потрапили переговори бойовиків з російськими кураторами. На питання «Так це ж наші?», з боку російських кураторів слідує жорстка відповідь: «Они мясо – их не жаль. Главное – начать активную стадию. Тогда наши, которые на ленте, смогут полноценно зайти».

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

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