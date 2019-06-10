Росія підтримала нову владу Молдови



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Москві вирішили не підтримувати стару еліту на чолі з Владом Плахотнюком, а висловились на підтримку нової коаліцію, в яку входить проросійська партія соціалістів республіки Молдова

У Москві вітають формування в Молдові правлячої коаліції і уряду, заявили в МЗС Росії.

«Налаштовані на спільну роботу з демократично обраними органами влади Молдавії по відновленню взаємовигідних російсько-молдовських зв’язків в різних сферах відповідно до положень Договору про дружбу і співробітництво від 2001 року», - говориться в повідомленні МЗС РФ.

Російська сторона розраховуємо на якнайшвидшу нормалізацію ситуації в Кишиневі.

Нагадаємо, в Молдові в лютому відбулись парламентські вибори. З того часу Демократична партія на чолі з Плахотнюком не могла домовитись з проросійськими соціалістами з ПСРМ. А 8 червня соціалісти домовились з проєвропейським правим блоком ACUM. Коаліція відразу ж створила свій уряд на чолі з Майєю Санду, але Конституційний суд не визнає їх рішень, тому що в кінці тижня розпустив парламент (коаліціанти запевняють, що встигли створити більшість в передбачений Основним законом 3-місячний термін, а Конституційний суд прочитав 3 місяці як 90 днів і вважає, що дві партії не встигли). Після цього КС звільнив президента Додона та розпустив парламент.

В країні фактично двовладдя: старий уряд залишається працювати на своїх місцях, а нова влада проводить засідання в будівлі парламенту.

9 червня Європейський союз на рівні Єврокомісії та високого представника з питань зовнішньої політики офіційно повідомив, що вважає легітимним обрання нового уряду Молдови на чолі з Санду.