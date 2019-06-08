Парламент Молдови затвердив нового прем'єра



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Новий прем'єрміністр Молдови Майя Санду Фото: ukrinform.ua

Майя Санду стала новим прем'єрміністром Молдови

Співголова політичного блоку «ACUM», лідер партії «Дія і солідарність» Майя Санду стала новим прем'єрміністром Молдови. Таке рішення прийняв парламент Молдови, повідомляє «Укрінформ».

«Сьогодні у нас новий початок. Сьогодні за уряд проголосували в безпрецедентних обставинах. Політичні сили з різними поглядами проголосували за демонтаж олігархічного режиму. Цей уряд означає відновлення правопорядку. Команда, яка бере на себе це завдання, має достатньо сміливості, досвіду та любові до країни», - заявила новообраний прем'єр.

Сьогодні ж парламент затвердив і персональний склад уряду, який склав присягу в присутності президента Молдови Ігоря Додона.

До складу нового уряду увійшли, зокрема, Андрей Нестасе - віце-прем'єр, міністр внутрішніх справ, Ніколає Попеску - міністр закордонних справ та європейської інтеграції, Василє Шова - віце-прем'єр з питань реінтеграції і Придністровського врегулювання, Павел Войку - міністр оборони, Вадим Бринзан - міністр економіки та інфраструктури.

Кількома годинами раніше голова Партії соціалістів Зінаїда Гречана була обрана головою парламенту Молдови.

Конституційний суд Молдови уже виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих 8 червня і в наступний період цим складом парламенту Молдови рішень, постанов і законодавчих актів.

У суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів та політичного блоку ACUM (під угодою підписалися 60 депутатів). Всього в парламенті Молдови - 101 депутат. У засіданні парламенту не беруть участі представники Демократичної партії, партії «Шора» і три незалежні кандидати. Демократи заявили, що засідання, згідно з рішенням Конституційного суду, є нелегітимним.

За результатами парламентських виборів, які відбулися в Молдові 24 лютого, до нового парламенту увійшли Партія соціалістів (35 мандатів з 101), Демократична партія (30), політичний блок «ACUM» (Зараз) (26), партія «Шора» (7) і три незалежні кандидати. Для створення парламентської більшості і подальшого затвердження уряду необхідні голоси як мінімум 51 депутата.