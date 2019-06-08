Президент Молдови Ігор Додон: країна на порозі масової дестабілізації



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Президент Молдови Ігор Додон не хоче розпускати парламент

Напередодні Конституційний суд Молдови постановив розпустити парламент

«У Молдові склалася дуже серйозна і дуже складна ситуація», - заявив президент Молдови Ігор Додон на проведеному у Кишиневі брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

«На мій погляд, ті, хто поки що знаходиться сьогодні при владі, намагаються дестабілізувати ситуацію, щоб продовжити своє перебування при владі», - заявив Додон, коментуючи вчорашні мітинги перед будинком парламенту Молдови.

Глава Молдови звернув увагу на те, що згідно з Конституцією, президент після консультацій з фракціями може розпустити парламент, і це виняткове право має лише глава держави.

Додон заявив також, що не підписуватиме указ про розпуск парламенту, а підпише його у понеділок, 10 червня, залежно від ситуації, що складається.

Коментуючи триваючі переговори між соціалістами і блоком «ACUM» з питання формування парламентської коаліції, Додон висловив сподівання, що парламентським партіям вдасться все-таки досягти консенсусу.

У зв'язку з цим, президент запланував на сьогодні зустріч з послами США, Росії та ЄС у Кишиневі, щоб обговорити ситуацію, що склалася, і можливе невизнання всередині Молдови коаліції, якщо вона буде створена в суботу, 8 червня.

Як повідомляв «Главком», напередодні Конституційний суд Молдови виніс вердикт про те, що максимальний термін для формування коаліції та затвердження нового уряду закінчується опівночі в п'ятницю, 7 червня, після чого президент зобов'язаний розпустити парламент і призначити дострокові вибори.

За результатами парламентських виборів, які відбулися у Молдові 24 лютого, у новий парламент увійшли Партія соціалістів (35 мандатів зі 101), Демократична партія (30), політичний блок «ACUM» (Зараз) (26), партія «Шора» (7) і три незалежні кандидати. Для створення парламентської більшості та подальшого затвердження уряду знадобилися голоси щонайменше 51 депутата.

Однак, ні соціалісти, ні політичний блок «ACUM», ні Демократична партія так і не змогли домовитися про формування парламентської більшості.