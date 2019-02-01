Росія пообіцяла «реакцію у відповідь» на вихід США з ракетного договору
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США планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності 1-2 лютого 2019 року
Росія залишає за собою право на реакцію у відповідь після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії.
Про це 1 лютого заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.
Вона не конкретизувала, якими можуть бути ці заходи.
Раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков прокоментував наміри США вийти з Договору про ракети середньої та малої дальності (РСМД) і заявив, що «гра вже відіграна».
«Я думаю, що це неминуча перспектива. Ця гра відіграна. Американці, звичайно, договір у підсумку відкинуть», - сказав Рябков.
За його словами, після виходу з договору США зможуть розгорнути в Європі 48 ракет, чий радіус дії доходить до європейської території Росії.
Нагадаємо, заступник державного секретаря США Андреа Томпсон заявила, що Сполучені Штати Америки планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності 1-2 лютого 2019 року. За її словами, розрив Договору про РСМД розв'яже руки американським військовим.
Джерело: Радіо Свобода