Росія пообіцяла «реакцію у відповідь» на вихід США з ракетного договору



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США планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності 1-2 лютого 2019 року

Росія залишає за собою право на реакцію у відповідь після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії.

Про це 1 лютого заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Вона не конкретизувала, якими можуть бути ці заходи.

Раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков прокоментував наміри США вийти з Договору про ракети середньої та малої дальності (РСМД) і заявив, що «гра вже відіграна».

«Я думаю, що це неминуча перспектива. Ця гра відіграна. Американці, звичайно, договір у підсумку відкинуть», - сказав Рябков.

За його словами, після виходу з договору США зможуть розгорнути в Європі 48 ракет, чий радіус дії доходить до європейської території Росії.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Андреа Томпсон заявила, що Сполучені Штати Америки планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності 1-2 лютого 2019 року. За її словами, розрив Договору про РСМД розв'яже руки американським військовим.

Пізніше в США заявили, що розпочнуть процес ліквідації договору про ракети 2 лютого. Днями в Росії представили ракету 9М729, яку вимагає ліквідувати Вашингтон. Після цього в Держдепартаменті заявили, що демонстрація озброєння не переконала Штати в дотриманні Росією умов договору. Як відомо, США вимагають ліквідувати ракету 9М729, щоб зберегти ракетний договір. Саме про це йшла мова на переговорах США і Росії в Женеві 15 січня. Обидві сторони залишилися розчаровані результатами зустрічі.

Джерело: Радіо Свобода