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    Росія знову в вогні: горять цистерни з хімічною речовиною (відео)

    Росія знову в вогні: горять цистерни з хімічною речовиною (відео)

    На опублікованих кадрах помітні величезні клуби диму

    Жителі Дзержинська публікують відео пожежі у районі промислової зони. На опублікованих кадрах помітні величезні клуби диму. Як повідомили рятувальники Нижегородської області, горить залізнична цистерна з розчинником, пожежні підрозділи залучені за третім рангом.

    У Росії 3 травня сталася чергова масштабна пожежа. В Старій Костянтинівці (Тверська область) на парковці згоріло 38 вантажних автомобілів.

    Раніше у Твері згоріла будівля Центрального дослідницького інституту Повітряно-космічної оборони РФ.Як повідомлялося, пожежі у Росії поширюються, слідом за Москвою та південно-західними регіонамипожежі сягнули Уралу

    Нагадаємо, що за останні дні сталося кілька серйозних пожеж у Москві та околицях. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

    22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги. А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія знову в вогні: горять цистерни з хімічною речовиною (відео)