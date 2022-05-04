Росія знову в вогні: горять цистерни з хімічною речовиною (відео)

На опублікованих кадрах помітні величезні клуби диму

Жителі Дзержинська публікують відео пожежі у районі промислової зони. На опублікованих кадрах помітні величезні клуби диму. Як повідомили рятувальники Нижегородської області, горить залізнична цистерна з розчинником, пожежні підрозділи залучені за третім рангом.

У Росії 3 травня сталася чергова масштабна пожежа. В Старій Костянтинівці (Тверська область) на парковці згоріло 38 вантажних автомобілів.

Раніше у Твері згоріла будівля Центрального дослідницького інституту Повітряно-космічної оборони РФ.Як повідомлялося, пожежі у Росії поширюються, слідом за Москвою та південно-західними регіонамипожежі сягнули Уралу

Нагадаємо, що за останні дні сталося кілька серйозних пожеж у Москві та околицях. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги. А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.