Росія знову горить: що запалало цього разу (фото, відео)

Пожежі в Росії тривають. Цього разу загорілася територія Курганської області

Пожежа спровокувала запровадження режиму надзвичайної ситуації у цілій області

Пожежі у Росії поширюються, слідом за Москвою та південно-західними регіонами пожежі сягнули Уралу. Про це пише РІА «Новості».

Вогнем охоплена територія Курганської області. У всьому регіоні був запроваджений надзвичайний стан.

Пожежі виявилися настільки потужними, що місцева влада змушена була перекрити рух автотранспорту магістраллю, яка пов’язує адміністративний центр регіону із сусіднім Єкатеринбургом.

Нагадаємо, що за останні дні сталося кілька серйозних пожеж у Москві та околицях. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги.

А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.

Крім столичного регіону, великі пожежі фіксувалися у різних регіонах РФ. Так, на Далекому Сході, в Усурійську, загорілася авіабаза.

А у Твері згоріла будівля Центрального дослідницького інституту Повітряно-космічної оборони РФ.

Крім того, в Росії почали горіти нафтобази. Так, на початку квітня подібний об’єкт загорівся у Бєлгороді.

А у кінці місяця загорілася брянська нафтобаза, вогонь від якої охопив до 20% міста.