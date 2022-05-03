Чергова пожежа у Росії. Знищено 38 вантажівок (фото)

На парковці у Тверській області (Росія) згоріло 38 вантажних автомобілів

Більшість машин вигоріли вщент

У Росії сталася чергова масштабна пожежа. Зокрема сьогодні, 3 травня в Старій Костянтинівці (Тверська область) на парковці згоріло 38 вантажних автомобілів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«О 4:30 надійшло повідомлення про спалах вантажних автомобілів на парковці за адресою Твер, село Стара Костянтинівка», – повідомили у ГУ МНС у Тверській області.

«Наразі співробітники поліції працюють на місці події, з'ясовуються всі обставини, встановлюються причини загоряння та збитки, заподіяні пожежею», – повідомили у пресслужбі відомства.

Людських жертв внаслідок цієї пожежі немає, але вогонь пошкодив (за уточненими даними) 38 вантажних автомобілів різного класу. Більшість із них вигоріли вщент. Розглядаються різні версії причин пожежі, зокрема навмисний підпал.

Раніше у Твері згоріла будівля Центрального дослідницького інституту Повітряно-космічної оборони РФ.Як повідомлялося, пожежі у Росії поширюються, слідом за Москвою та південно-західними регіонамипожежі сягнули Уралу

Нагадаємо, що за останні дні сталося кілька серйозних пожеж у Москві та околицях. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги. А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.

Крім столичного регіону, великі пожежі фіксувалися у різних регіонах РФ. Так, на Далекому Сході, в Усурійську, загорілася авіабаза.

Крім того, в Росії почали горіти нафтобази. Так, на початку квітня подібний об’єкт загорівся у Бєлгороді. А у кінці місяця загорілася брянська нафтобаза, вогонь від якої охопив до 20% міста.