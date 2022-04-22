  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    На околицях Москви чергова велика пожежа (фото, відео)

    На околицях Москви чергова велика пожежа (фото, відео)
    фото: скріншот відео

    За останні дні в Росії горів хімічний завод та будівля міністерства оборони

    У Корольові сильна пожежа. Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Водночас наразі невідомо, де спалахнула пожежа та яка будівля палає.

    Корольов – місто обласного підпорядкування в Московській області в Росії, за 5 км на північний схід від Москви.

    У четвер, 21 квітня, у російському місті Твер сталася пожежа у будівлі Другого центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони Росії.

    Вчора на території хімзаводу у місті Кінешма також сталася пожежа. За даними російських ЗМІ, вогонь пошкодив будинок цеху на площі 1,5 тис. кв. м. Відомо про двох постраждалих.

    Зазначимо, що 20 квітня у самому центрі Москві біля мерії виникла пожежа. А 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На околицях Москви чергова велика пожежа (фото, відео)