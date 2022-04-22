На околицях Москви чергова велика пожежа (фото, відео)

За останні дні в Росії горів хімічний завод та будівля міністерства оборони

У Корольові сильна пожежа. Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Водночас наразі невідомо, де спалахнула пожежа та яка будівля палає.

Корольов – місто обласного підпорядкування в Московській області в Росії, за 5 км на північний схід від Москви.

У четвер, 21 квітня, у російському місті Твер сталася пожежа у будівлі Другого центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони Росії.

Вчора на території хімзаводу у місті Кінешма також сталася пожежа. За даними російських ЗМІ, вогонь пошкодив будинок цеху на площі 1,5 тис. кв. м. Відомо про двох постраждалих.

Зазначимо, що 20 квітня у самому центрі Москві біля мерії виникла пожежа. А 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.