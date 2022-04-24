Ракетний інститут в Росії згорів. Названо число загиблих

До ліквідації пожежі в російському військовому інституті залучалося 240 осіб

Площа загорання у військовому інституті становила 2,5 тис. кв. м

Під час пожежі в будівлі Центрального дослідницького інституту Повітряно-космічної оборони РФ у Твері 17 людей. Про це повідомило російському «Интерфаксу» поінформоване джерело.

«Місцезнаходження восьми людей не встановлено після пожежі у військовому інституті у Твері», - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, пожежа виникла 21 квітня в одному з кабінетів військового інституту. Повідомлялося, що площа загоряння становила 2,5 тис. кв. м. До гасіння пожежі було залучено понад 240 осіб, понад 60 одиниць техніки, гелікоптер Мі-8 МНС Росії. Повністю пожежу вдалося загасити вранці наступного дня.

Раніше повідомлялося про сімох загиблих.

Цей науково-дослідний інститут займається розробкою теорії озброєння протиповітряної оборони, виготовляє навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.

Тверський НДІ протиповітряної оборони роками отримував президентські гранти, зокрема брав участь у розробці «Іскандерів» – балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля.

Також 21 квітня на території хімзаводу у російському місті Кінешма сталася пожежа. За даними російських ЗМІ, вогонь пошкодив будинок цеху на площі 1,5 тис. кв. м. Відомо про двох постраждалих.

А 20 квітня у самому центрі Москві біля мерії виникла пожежа.