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    Масштабна пожежа у Підмосков’ї: горить торговий центр (відео)

    Торговий центр, у якому виникла пожеже, розташований в районі 33 кілометра МКАД - Масштабна пожежа у Підмосков’ї: горить торговий центр (відео)
    Торговий центр, у якому виникла пожеже, розташований в районі 33 кілометра МКАД
    фото: скріншот із відео

    З підвалу будівлі валить густий чорний дим

    У Підмосков’ї горить торговий центр «Шовковий шлях». Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Цей ТЦ розташований в районі 33 кілометра Московської кільцевої автомобільної автодороги, біля перетину із Сімферопольським шосе. З підвалу будівлі валить густий чорний дим. За попередніми даними, зараз на об'єкті триває ремонт.

    Пожежники вже прибули на місце, подробиці уточнюються.

    Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

    Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

    Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.

    Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.

    На пожежі працюють МНСники із семи регіонів Росії, зокрема, і з Москви.

    Вогонь із нафтобази перекинувся на інші промислові об’єкти міста.

    Влада Брянська почала вивозити з території низки міських шкіл – зокрема, і тих, які розташовані далеко від місця пожежі – учнів та учителів.

    Теги: пожежа росія окупанти ЗМІ війна ремонт Україна влада окупація #stoprussia
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    Масштабна пожежа у Підмосков’ї: горить торговий центр (відео)