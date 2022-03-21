Російські військові масово відмовляються воювати проти України – Центр оборонних реформ

Росіяни втрачають техніку і не хочуть брати участь в бойових діях на території України

Сотні військових РФ пишуть відмови, що не воювати в Україні

В Збройних силах Росії військові продовжують масово відмовлятися від участі в воєнній кампанії проти України, зокрема, процес має масовий характер в 155 окремій бригаді морської піхоти ЗС РФ (Владивосток, Приморський край).

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, що здійснює свою діяльність в рамках співробітництва Україна – НАТО Олександр Данилюк.

«Продовжуються масові відмови особового складу ЗС РФ брати участь у бойових діях проти України. До прикладу, із запланованих до переміщення з пункту постійної дислокації в Україну 132 військовослужбовців 155 окремої бригади морської піхоти(в/ч 30926, місце дислокації – Владивосток Приморського краю) погодилися лише 43. Близько 60 відмовилися ще у Владивостоці, решта – на території Білорусі.

«Всього відмови брати участь в бойових діях проти України з початку війни написали близько 220 військовослужбовців бригади. На території України вже загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців 155 обрмп. Крім того, частина військовослужбовців вважається безвісти зниклими», – підсумував Олександр Данилюк.

Нагадаємо, триває 26-й день героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

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