Мешканка знищеного окупантами Ірпеня описала трагедію своєї родини

Народжена у Росії жителька передмістя Києва не може поховати убиту російськими окупантами матір

Управляючий партнер компанії Neuro-knowledge Катерина Ільченко, яка жила у зруйнованому рашистами Ірпені, розповіла про загибель сім’ї та зруйнування дому. Про це Ільченко написала у Facebook.

Катерина опублікувала фотографію будинку своїх батьків, який був знищений внаслідок обстрілу російськими військами. За словами жінки, її батько довгий час жив у Росії, але прагнув повернутися на батьківщину. А, повернувшись, побудував власний дім у Ірпіні під Києвом.

Сама Катерина Ільченко, як і її мати, народилася у Росії, в Челябінську. На Уралі у неї залишилася рідня, яка підтримувала президента Росії Володимира Путіна. «Її (матері – ред.) рідний брат в останній розмові за кілька тижнів до війни розповідав, що йому подобається Путін, хоча не з усіма його рішеннями він погоджується. Мама лаялася і обурювалася: як ти можеш так казати? Він же вбивця!» – написала Катерина. Жінка зізналася, що після початку війни дядько жодного разу не подзвонив їм.

8 березня будинок батьків Катерини Ільченко був зруйнований російським снарядом. В будинку знаходилася мати Катерини, яка загинула – і яку жінка досі не може поховати. «Ця частина міста знаходиться в самому пекле бойових дій. Неможливо потрапити туди, розібрати завали, поховати»,в – бідкається жителька Ірпіня, яка втратила маму і дім.

Нагадаємо, що передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили, зокрема, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильків, Ворзель.

Також багато людей загинуло під час оборони та евакуації людей з Ірпіня. Зокрема, росіяни вбили в Ірпені українського актора Павла Лі.

Під час евакуації з Ірпіня українські цивільні були обстріляні рашистськими військовими.

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