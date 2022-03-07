Курили – наші. Японія зробила заяву на тлі агресії Путіна в Україні

Незгода між Японією та Росією щодо островів виникла ще в 1945 році

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час виступу в Сеймі 7 березня назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями. Про це повідомили японські видання JIJI та Yomiuri, які цитують Кісіду.

Для Токіо вказані острови – Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. Росія окупувала ці японські землі у 1945 році після Другої світової і утримує під своїм контролем.

Влада Японії останніми роками утримувалася від формулювання «споконвічні території», коли говорила про «Курили», але 7 березня, на 12-й день війни РФ з Україною, риторика змінилася.

«Північні території є територією, притаманною Японії, територією, над якою Японія має суверенітет», сказав прем'єр-міністр Японії.

Нагадаємо, в лютому уряд Японії висловив протест Росії у зв'язку з військовими навчаннями в районі південної частини Курильських островів.

28 лютого директор департаменту МЗС Японії Хідекі Уяма заявив, що Росія окупувала Південні Курили. У США того ж дня запевнили, що підтримують територіальні претензії Японії до Росії щодо володіння чотирма островами.

Зазначимо, уряд Японії запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна. У понеділок, 7 березня, Кремль оголосив Японію недружньою країною.

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