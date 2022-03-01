Японія ввела санкції проти Путіна, Лаврова та Медведєва

Активи підсанкційних осіб заморозять

Уряд Японії запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна. Про це інформує Kyodonews.

Японські санкції стосуються російського державного керівництва, а також організацій та компаній. Про це повідомили у МЗС країни.

Персональні обмеження стосуються:

президента Володимира Путіна,

міністра закордонних справ Сергія Лаврова,

очільника міноборони Сергія Шойгу,

заступника глави ради безпеки Дмитра Медведєва,

секретаря радбезу Миколи Петрушева,

начальника генштабу Валерія Герасимова,

ще трьох чиновників.

Відомо, що Японія заморозить їхні активи.

Також країна запровадила експортні санкції проти держави-агресорки. Вони стосуються 49 компаній та організацій. Серед них є ФСБ, ГРУ, «Ростех» тощо.

Нагадаємо, Рада ЄС наклала санкції ще на 26 росіян за агресію проти України.

Напередодні повідомлялося, що ще три країни запровадять санкції проти РФ.

Крім того, Британія озвучила подальші санкції проти Росії.