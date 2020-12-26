  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Росія звинуватила США у «візовій війні»

    • Розсилка
    <p>Єдиним дипломатичним центром США в Росії може залишитися посольство в Москві</p> - Росія звинуватила США у «візовій війні»

    Єдиним дипломатичним центром США в Росії може залишитися посольство в Москві

    США вирішили закрити свої консульства в РФ

    Посольство Росії у Вашингтоні звинуватило США в тому, що вони почали «візову війну» і нав'язали РФ практику персональних візових обмінів.

    «Саме США стали ініціаторами так званої візової війни, нав'язали нам практику персональних візових обмінів, коли співробітники російських закордонних установ отримують дозволи на в'їзд тільки у зв’язці з видачею віз для американських працівників», – заявили в посольстві Росії.

    Дипломати підкреслили, що відповідальність за візовий «глухий кут» лежить повністю на американській стороні.

    19 грудня стало відомо про рішення США закрити свої консульства в Росії. При цьому в Держдепі пояснили, що подібні заходи пов'язані з оптимізацією роботи американської дипмісії.

    Консульство у Владивостоці було тимчасово закрито у березні через пандемію коронавірусу. У Єкатеринбурзі воно продовжувало роботу, але в обмеженому режимі. У разі закриття єдиним дипломатичним центром США в Росії буде посольство в Москві.

    До слова, МЗС Болгарії оголосило військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при російському посольстві персоною нон-ґрата.

    Як повідомлялося 22 серпня, у США колишній військовослужбовець спецпідрозділу сухопутних військ заарештований за підозрою в змові з працівниками російської розвідки.

    До слова, Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал.

    Також чеські правоохоронці затримали російського дипломата за незаконне придбання боєприпасів.

    Теги: Росія дипломатія США візи посольство Держдепартамент США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies