Росія звинуватила США у «візовій війні»

Єдиним дипломатичним центром США в Росії може залишитися посольство в Москві

США вирішили закрити свої консульства в РФ

Посольство Росії у Вашингтоні звинуватило США в тому, що вони почали «візову війну» і нав'язали РФ практику персональних візових обмінів.

«Саме США стали ініціаторами так званої візової війни, нав'язали нам практику персональних візових обмінів, коли співробітники російських закордонних установ отримують дозволи на в'їзд тільки у зв’язці з видачею віз для американських працівників», – заявили в посольстві Росії.

Дипломати підкреслили, що відповідальність за візовий «глухий кут» лежить повністю на американській стороні.

19 грудня стало відомо про рішення США закрити свої консульства в Росії. При цьому в Держдепі пояснили, що подібні заходи пов'язані з оптимізацією роботи американської дипмісії.

Консульство у Владивостоці було тимчасово закрито у березні через пандемію коронавірусу. У Єкатеринбурзі воно продовжувало роботу, але в обмеженому режимі. У разі закриття єдиним дипломатичним центром США в Росії буде посольство в Москві.

До слова, МЗС Болгарії оголосило військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при російському посольстві персоною нон-ґрата.

Як повідомлялося 22 серпня, у США колишній військовослужбовець спецпідрозділу сухопутних військ заарештований за підозрою в змові з працівниками російської розвідки.

До слова, Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал.

Також чеські правоохоронці затримали російського дипломата за незаконне придбання боєприпасів.