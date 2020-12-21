Помпео назвав винних у атаці на посольство США в Багдаді

Ввечері 20 грудня біля посольства США у Багдаді впали три ракети від «Катюші»

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що за останнім ракетним обстрілом району, де знаходиться американське посольство в Багдаді, стоять бойовики, підтримувані Іраном.

Заяву глави Держдепу США опубліковано в Twitter.

Помпео зазначив, що ніхто зі співробітників посольства в ході інциденту не постраждав, однак був поранений щонайменше один іракський громадянин, а також пошкоджені будівлі.

«Ті самі бойовики, які нападають на дипломатичні об'єкти, масштабно розкрадають іракські державні ресурси, нападають на мирних протестувальників і активістів і займаються насильством проти віруючих інших конфесій», – підкреслив Помпео.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 20 грудня, біля посольства США у Багдаді впали три ракети від «Катюші». Сили безпеки Іраку повідомили, що в результаті нападів завдано матеріального збитку, але жертв немає.

Це вже третій напад на американські військові та дипломатичні об'єкти в Іраку за останній час. 17 листопада ракетами обстріляли посольство США в Багдаді та різні частини міста, в результаті чого загинула одна жінка. 10 грудня два конвої, що перевозили матеріально-технічне обладнання для коаліції під проводом США, були підірвані придорожніми бомбами.

На початку грудня дипломатична місія США вже частково відкликала своїх співробітників з міркувань безпеки.