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    У світі

    Помпео назвав винних у атаці на посольство США в Багдаді

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    Держсекретар США Майк Помпео&nbsp; - Помпео назвав винних у атаці на посольство США в Багдаді
    Держсекретар США Майк Помпео 

    Ввечері 20 грудня біля посольства США у Багдаді впали три ракети від «Катюші»

    Держсекретар США Майк Помпео заявив, що за останнім ракетним обстрілом району, де знаходиться американське посольство в Багдаді, стоять бойовики, підтримувані Іраном.

    Заяву глави Держдепу США опубліковано в Twitter.

    Помпео зазначив, що ніхто зі співробітників посольства в ході інциденту не постраждав, однак був поранений щонайменше один іракський громадянин, а також пошкоджені будівлі.

    «Ті самі бойовики, які нападають на дипломатичні об'єкти, масштабно розкрадають іракські державні ресурси, нападають на мирних протестувальників і активістів і займаються насильством проти віруючих інших конфесій», – підкреслив Помпео.

    Нагадаємо, у неділю ввечері, 20 грудня, біля посольства США у Багдаді впали три ракети від «Катюші». Сили безпеки Іраку повідомили, що в результаті нападів завдано матеріального збитку, але жертв немає.

    Це вже третій напад на американські військові та дипломатичні об'єкти в Іраку за останній час. 17 листопада ракетами обстріляли посольство США в Багдаді та різні частини міста, в результаті чого загинула одна жінка. 10 грудня два конвої, що перевозили матеріально-технічне обладнання для коаліції під проводом США, були підірвані придорожніми бомбами.

    На початку грудня дипломатична місія США вже частково відкликала своїх співробітників з міркувань безпеки.

    Теги: Ірак Багдад Іран обстріл військові посольство Майк Помпео Держдепартамент США ракета
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