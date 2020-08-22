  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Колишнього американського спецназівця звинуватили в шпигунстві на користь РФ

    • Розсилка
    У разі доведення вини 45-річному Пітеру Деббінсу загрожує довічне ув'язнення - Колишнього американського спецназівця звинуватили в шпигунстві на користь РФ
    У разі доведення вини 45-річному Пітеру Деббінсу загрожує довічне ув'язнення
    Фото ілюстративне

    За даними слідства, колишній військовий вступив в змову з російською розвідкою

    У США колишній військовослужбовець спецпідрозділу сухопутних військ заарештований за підозрою в змові з працівниками російської розвідки.

    Про це повідомляє мін'юст США.

    Обвинуваченого звуть Пітер Деббінс, зараз йому 45 років. За даними влади, він вступив в змову з російською розвідкою в період з грудня 1996 по січень 2011 року.

    У 1997 році, йдеться у повідомленні мін'юсту, він підписав документ, що підтверджує його бажання працювати на Росію.

    У період співробітництва з російською розвідкою Деббінс надавав своїм кураторам дані про своїх товаришів по службі і секретну інформацію, пов'язану зі своєю діяльністю.

    Зазначимо, що у разі доведення вини Деббінсу загрожує довічне ув'язнення.

    До слова, Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал.

    Як повідомлялося 17 серпня, у Норвегії затримали ймовірного шпигуна, який міг передавати РФ секретні дані.

    розвідка Росія США шпигун військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ