Колишнього американського спецназівця звинуватили в шпигунстві на користь РФ



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У разі доведення вини 45-річному Пітеру Деббінсу загрожує довічне ув'язнення Фото ілюстративне

За даними слідства, колишній військовий вступив в змову з російською розвідкою

У США колишній військовослужбовець спецпідрозділу сухопутних військ заарештований за підозрою в змові з працівниками російської розвідки.

Про це повідомляє мін'юст США.

Обвинуваченого звуть Пітер Деббінс, зараз йому 45 років. За даними влади, він вступив в змову з російською розвідкою в період з грудня 1996 по січень 2011 року.

У 1997 році, йдеться у повідомленні мін'юсту, він підписав документ, що підтверджує його бажання працювати на Росію.

У період співробітництва з російською розвідкою Деббінс надавав своїм кураторам дані про своїх товаришів по службі і секретну інформацію, пов'язану зі своєю діяльністю.

Зазначимо, що у разі доведення вини Деббінсу загрожує довічне ув'язнення.

До слова, Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал.

Як повідомлялося 17 серпня, у Норвегії затримали ймовірного шпигуна, який міг передавати РФ секретні дані.