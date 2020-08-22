Колишнього американського спецназівця звинуватили в шпигунстві на користь РФ
За даними слідства, колишній військовий вступив в змову з російською розвідкою
У США колишній військовослужбовець спецпідрозділу сухопутних військ заарештований за підозрою в змові з працівниками російської розвідки.
Про це повідомляє мін'юст США.
Обвинуваченого звуть Пітер Деббінс, зараз йому 45 років. За даними влади, він вступив в змову з російською розвідкою в період з грудня 1996 по січень 2011 року.
У 1997 році, йдеться у повідомленні мін'юсту, він підписав документ, що підтверджує його бажання працювати на Росію.
У період співробітництва з російською розвідкою Деббінс надавав своїм кураторам дані про своїх товаришів по службі і секретну інформацію, пов'язану зі своєю діяльністю.
Зазначимо, що у разі доведення вини Деббінсу загрожує довічне ув'язнення.
До слова, Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал.
Як повідомлялося 17 серпня, у Норвегії затримали ймовірного шпигуна, який міг передавати РФ секретні дані.