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    У світі

    США хочуть закрити два останніх консульства в Росії

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    США хочуть закрити два останніх консульства в Росії - США хочуть закрити два останніх консульства в Росії
    США хочуть закрити два останніх консульства в Росії
    Фото: Reuters

    В разі закриття єдиним дипломатичним центром США в Росії буде посольство в Москві

    Адміністрація американського президента Дональда Трампа повідомила Конгресу США про намір закрити два останніх консульства в Росії.

    Про це повідомляє Washington Post.

    Держдепартамент поставив конгресменів до відома про плани закрити консульство у Владивостоці і тимчасово призупинити роботу консульства в Єкатеринбурзі.

    У повідомленні Конгресу, на копію якого також посилається видання, цей крок пов'язують з введеними в 2017 році обмеженнями російської влади щодо числа американських дипломатів, яким дозволено працювати в країні.

    Консульство у Владивостоці було тимчасово закрито у березні через пандемію коронавірусу.

    У Єкатеринбурзі воно продовжувало роботу, але в обмеженому режимі. Відзначається, що в разі закриття єдиним дипломатичним центром США в Росії буде посольство в Москві.

    До слова, МЗС Болгарії оголосило військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при російському посольстві персоною нон-ґрата.

    Як повідомлялося 22 серпня, у США колишній військовослужбовець спецпідрозділу сухопутних військ заарештований за підозрою в змові з працівниками російської розвідки.

    До слова, Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал.

    Нагадаємо 17 серпня, у Норвегії затримали ймовірного шпигуна, який міг передавати РФ секретні дані.

    Також чеські правоохоронці затримали російського дипломата за незаконне придбання боєприпасів.

    Теги: Росія США посольство
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