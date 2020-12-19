США хочуть закрити два останніх консульства в Росії

В разі закриття єдиним дипломатичним центром США в Росії буде посольство в Москві

Адміністрація американського президента Дональда Трампа повідомила Конгресу США про намір закрити два останніх консульства в Росії.

Про це повідомляє Washington Post.

Держдепартамент поставив конгресменів до відома про плани закрити консульство у Владивостоці і тимчасово призупинити роботу консульства в Єкатеринбурзі.

У повідомленні Конгресу, на копію якого також посилається видання, цей крок пов'язують з введеними в 2017 році обмеженнями російської влади щодо числа американських дипломатів, яким дозволено працювати в країні.

Консульство у Владивостоці було тимчасово закрито у березні через пандемію коронавірусу.

У Єкатеринбурзі воно продовжувало роботу, але в обмеженому режимі. Відзначається, що в разі закриття єдиним дипломатичним центром США в Росії буде посольство в Москві.

До слова, МЗС Болгарії оголосило військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при російському посольстві персоною нон-ґрата.

Як повідомлялося 22 серпня, у США колишній військовослужбовець спецпідрозділу сухопутних військ заарештований за підозрою в змові з працівниками російської розвідки.

До слова, Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал.

Нагадаємо 17 серпня, у Норвегії затримали ймовірного шпигуна, який міг передавати РФ секретні дані.

Також чеські правоохоронці затримали російського дипломата за незаконне придбання боєприпасів.