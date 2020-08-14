Чеські правоохоронці затримали російського дипломата за незаконне придбання боєприпасів



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Затриманий незабаром поїхав з Чехії. проте боєприпаси у нього конфіскували

Поліція затримала чоловіка під час нелегального придбання патронів фінської марки Lapua для снайперських гвинтівок та інших боєприпасів

У чеському місті Ржічани неподалік Праги затримали російського дипломата, який незаконно закуповував боєприпаси для снайперських гвинтівок. Про це повідомило Чеське радіо з посиланням на чотири джерела у спецслужбах і дипломатичних колах Чехії.

Зокрема, повідомляється, що поліція затримала чоловіка під час нелегального придбання патронів фінської марки Lapua для снайперських гвинтівок та інших боєприпасів.

За даними Чеського радіо, мова йде про цивільного співробітника військової секції посольства Російської Федерації в Чехії.

Оскільки чоловік пред'явив свій диппаспорт, поліція після складання протоколу його відпустила. Незабаром після цього інциденту він покинув Чехію, проте куплені ним боєприпаси конфіскували.

Чеським правоохоронцям невідомо, чи працював дипломат на якусь із російських спецслужб. Разом слідчі працюють над гіпотезу, що боєприпаси купувалися з метою використання у російськомовних країнах чи для здійснення таємних операцій на території Європи.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек не став детально коментувати цю справу, але і не заперечував її. «Я не можу коментувати це питання, це справа поліції, і я переконаний, що ми повинні дозволити поліції працювати», - заявив він.

Ярослав Ібехей, прессекретар Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю, також не захотів надавати додаткову інформацію. Поліція раніше заявила ЗМІ про операцію у місті Ржічани, пов’язану з податковим злочином.

Як повідомлялося на початку червня цього року, Чехія збиралась видворити двох російських дипломатів після скандалу з погрозами отруєння.