Держдепартамент США звинуватив ФСБ в отруєнні Навального

В отруєнні політика немає іншого пояснення, окрім як участь російської влади, - Держдеп США

Держдеп звинуватив Росію в спробі переконати світ в зворотному за допомогою теорій змови

Держдепартамент США вважає, що співробітники ФСБ Росії використали речовину з групи «Новачок» для отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це американським ЗМІ заявив представник відомства, повідомляє CNN.

Зазначається, що речник звинуватив Росію в спробі переконати світ в зворотному за допомогою теорій змови.

«Звісно, президент Росії, влада Росії хотіли б, щоб ми вважали по-іншому. Росія натякала на численні і часто суперечливі теорії змови. Будемо чесні: такі теорії змови – це не більше, ніж спроби відвернути від серйозних питань на адресу уряду Росії», – йдеться у повідомленні представника Держдепартаменту.

За його словами, в отруєнні політика немає іншого пояснення, окрім як участь російської влади.

У відомстві висловили впевненість у висновках Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) про те, що в аналізах Навального знайшли сліди речовини з групи «Новачок».

Видання пише, що ця заява Держдепартаменту «скоріше за все, ще більше посилить напруженість між США і Росією». Зі свого боку, CNN повідомляє, що американські чиновники підготували антиросійські санкції через ситуацію з Навальний, але не використали їх, тому що не отримали схвалення президента США Дональда Трампа.

У матеріалі наголошується, що Трамп «ніколи конкретно не звинувачував росіян в отруєнні Навального».

Кремль заперечує причетність до отруєння Навального. Президент Росії Володимир Путін прокоментував розслідування Bellingcat з цього приводу лише на третій день після його виходу – на щорічній пресконференції, заявивши, що якби політика «хотіли отруїти – отруїли б».

Як повідомлялося, 19 січня комісія ПАРЄ проведе засідання через отруєння Навального.

До відома, російського опозиціонера Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом «Новічок». 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.

23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charitе.

6 жовтня Організація з заборони хімічної зброї оголосила, що Навального отруїли різновидом нервово-паралітичного речовини Новачок. Офіційна Москва відкинула всі звинувачення у причетності до інциденту.

Євросоюз через отруєння Навального ввів санкції проти шести громадян РФ, зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, начальника управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови президентської адміністрації Сергія Кирієнка та інших.Також санкції ввели проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології РФ.

Росія у відповідь запровадила контрсанкції проти Німеччини та Франції. ФСБ відмовилась порушувати справу через отруєння Навального.

Згодом опозиціонер заявив, що його можуть знову отруїти після повернення до Росії. Також Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

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