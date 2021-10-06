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    Президент Сербії назвав Путіна «царетворцем»

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    Вучич назвав Путіна &laquo;царетворцем&raquo; через ціни на газ в Європі - Президент Сербії назвав Путіна «царетворцем»
    Вучич назвав Путіна «царетворцем» через ціни на газ в Європі
    Фото: EPA / ТАСС

    Путін може впливати, кому і за якою ціною, і наскільки підняти ціну на газ, зазначив Вучич

    Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що причиною енергетичної кризи в Європі є те, що країни своєчасно не уклали довгострокові контракти на постачання газу з Росії. Про це він сказав на саміті країн ЄС і Західних Балкан в Словенії. Трансляцію вело агентство Tanjug на своєму YouTube-каналі.

    «Перша причина енергетичної кризи – вуглецевий податок», – сказав глава держави.

    Другою причиною він назвав те, що європейські країни в березні, коли всі думали, що виходять з головної хвилі коронавірусу, хотіли підняти своє виробництво за допомогою дешевого газу, який у них був у сховищах.

    За його словами, держави Європи витратили запаси, а договору про довгострокові закупівлі газу з РФ не підписали.

    «І зараз росіяни, президент Росії Володимир Путін – абсолютний «царетворець», він може впливати, кому і за якою ціною, і наскільки підняти ціну», – сказав Вучич.

    Він також звернув увагу на стрибок цін на вугілля.

    «І всі знову включили атомні станції на 100%, подивимося, що зроблять з Білорусією, якій не дозволяли продаж енергії», – додав Вучич.

    До слова, прем’єр України пояснив, що відбуватиметься з цінами на газ, які б’ють світові рекорди.

    Як відомо, «Північний потік – 2» не допоміг: ціна на газ в Європі встановила черговий рекорд – $1228,8.

    Варто зазначити, що ще вчора ціна газу в Європі різко знизилася на тлі новин про заповнення першої нитки «Північного потоку – 2». Так, ціни ф'ючерсів на газ опускалися на $70 – до $1124 за тисячу кубометрів. Після чого на торгах пройшла корекція та зниження котирувань сповільнилося до $40 і вже ввечері вартість ф'ючерсу становила $1160 за тисячу кубометрів.

    Напередодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

    Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

    Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

    Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

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    Теги: ЄС Росія газ вугілля Путін ціни Сербія
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    Президент Сербії назвав Путіна «царетворцем»