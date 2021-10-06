Президент Сербії назвав Путіна «царетворцем»
Путін може впливати, кому і за якою ціною, і наскільки підняти ціну на газ, зазначив Вучич
Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що причиною енергетичної кризи в Європі є те, що країни своєчасно не уклали довгострокові контракти на постачання газу з Росії. Про це він сказав на саміті країн ЄС і Західних Балкан в Словенії. Трансляцію вело агентство Tanjug на своєму YouTube-каналі.
«Перша причина енергетичної кризи – вуглецевий податок», – сказав глава держави.
Другою причиною він назвав те, що європейські країни в березні, коли всі думали, що виходять з головної хвилі коронавірусу, хотіли підняти своє виробництво за допомогою дешевого газу, який у них був у сховищах.
За його словами, держави Європи витратили запаси, а договору про довгострокові закупівлі газу з РФ не підписали.
«І зараз росіяни, президент Росії Володимир Путін – абсолютний «царетворець», він може впливати, кому і за якою ціною, і наскільки підняти ціну», – сказав Вучич.
Він також звернув увагу на стрибок цін на вугілля.
«І всі знову включили атомні станції на 100%, подивимося, що зроблять з Білорусією, якій не дозволяли продаж енергії», – додав Вучич.
До слова, прем’єр України пояснив, що відбуватиметься з цінами на газ, які б’ють світові рекорди.
Як відомо, «Північний потік – 2» не допоміг: ціна на газ в Європі встановила черговий рекорд – $1228,8.
Варто зазначити, що ще вчора ціна газу в Європі різко знизилася на тлі новин про заповнення першої нитки «Північного потоку – 2». Так, ціни ф'ючерсів на газ опускалися на $70 – до $1124 за тисячу кубометрів. Після чого на торгах пройшла корекція та зниження котирувань сповільнилося до $40 і вже ввечері вартість ф'ючерсу становила $1160 за тисячу кубометрів.
Напередодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».
Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».
Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.
Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.
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