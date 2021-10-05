Слідом за французькими виноробами під дудку Путіна станцював Цукерберг

Facebook і Instagram виконали вимоги російської влади

Компанія Facebook на вимогу російської влади видалила з майданчика і з належної їй соціальної мережі Instagram публікації із забороненим в Росії контентом, пишуть «Ведомости» з посиланням на представника Роскомнадзора (РКН).

Незважаючи на те, що корпорація виконала вимоги російської влади, їй як і раніше загрожує штраф в одну десяту від обороту компанії в Росії. Facebook мав видалити матеріали протягом першої доби після надходження від РНК приписи, але він зробив це після виклику на складання протоколу.

У протоколі, який надав РНК, згадуються дев'ять публікацій в Facebook і Instagram, які суперечать російському законодавству.

«Матеріали, які наведені в протоколі, – мала частина масиву контенту, який порушує російське законодавство. Всього на поточний момент неудаленнимі залишаються 1 043 матеріалу в Facebook (направлено 7 600 повідомлень) і 973 – в Instagram (направлено 3 500 повідомлень »), – підкреслив представник відомства.

Раніше французькі винороби виконали вимоги президента РФ Володимира Путіна про шампанське. Так, Moet Hennessy почне маркувати свій напій як «ігристе вино» на пляшках, що призначені для експорту до Росії, аби відновити поставки в цю країну.

Згідно з прийнятими недавно Держдумою поправками до закону про регулювання алкогольної продукції, найменування «шампанське» залишається тільки за продукцією російських виробників. Імпортна ж продукція – в тому числі і французьке шампанське – відповідно до букви закону, іменується ігристими винами. При цьому в попередній редакції документа термін «шампанське» поширювався не тільки на російську продукцію.

Це суперечить європейську законодавству щодо охорони географічних брендів від підробки. Зокрема, «шампанське» має застосовуватися тільки до продукту, який було виготовлено з винограду, що росте у французькому регіоні Шампань.

Зміна в російському законодавстві призвела до тимчасового припинення поставок продукції Moet Hennessy. Аби відновити постачання, Moet Hennessy змінить етикетки, включивши згадку про «ігристе вино» і прибравши «шампанське» на пляшках, що поставлятимуться до Росії.

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