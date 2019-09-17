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    У світі

    Російські прикордонники затримали понад 80 громадян КНДР

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    Браконьєри з Північної Кореї напали зі зброєю на російських прикордонників - Російські прикордонники затримали понад 80 громадян КНДР
    Браконьєри з Північної Кореї напали зі зброєю на російських прикордонників

    У ФСБ заявили, що російські прикордонники виявили дві північнокорейські шхуни і 11 мотоботів, які займалися браконьєрським промислом

    Російські прикордонники, які займаються охороною морських біологічних ресурсів, затримали понад 80 громадян КНДР, які нібито займалися браконьєрством.

    Про це у вівторок повідомляє «Интерфакс» з посиланням на ФСБ Росії.

    Відзначається, що також затримані дві шхуни. Інцидент стався в районі банки Кіто-Ямато у виключній економічній зоні Російської Федерації в Японському морі.

    У ФСБ заявили, що російські прикордонники виявили дві північнокорейські шхуни і 11 мотоботів, які займалися браконьєрським промислом. Екіпаж однієї зі шхун чисельністю в 45 осіб скоїв збройний напад на працівників прикордонної служби, в результаті три людини отримали поранення.

    Затримано обидві шхуни, їх конвоюють у Находку.

    Тим часом у МЗС РФ був викликаний тимчасовий повірений у справах КНДР у Москві Зін Чжон Хеп. Зустріч у міністерстві тривала 1 годину 15 хвилин, північнокорейський дипломат не став спілкуватися з пресою.

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