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    Браконьєри з Північної Кореї напали зі зброєю на російських прикордонників

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    Браконьєри з Північної Кореї напали зі зброєю на російських прикордонників
    Фото: Віталий Аньков / РИА Новости

    Троє російських військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості

    У Японському морі браконьєри шхуни з Північної Кореї напали на прикордонників ФСБ Росії, які намагалися їх затримати. В результаті троє російських прикордонників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ Росії.

    Приморські прикордонники РФ в районі банки Кіто-Ямато виявили дві північнокорейські шхуни і 11 мотоботів, які займалися браконьєрством.

    Прикордонники ФБС РФ затримали одну північнокорейську шхуну.

    «Одна шхуна з екіпажем у складі 21 людини затримана. Екіпажем другої північнокорейської шхуни (понад 45 осіб) здійснено збройний напад на членів оглядової групи прикордонного корабля», - йдеться у повідомленні російських прикордонників.

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