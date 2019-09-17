Браконьєри з Північної Кореї напали зі зброєю на російських прикордонників



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Фото: Віталий Аньков / РИА Новости

Троє російських військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості

У Японському морі браконьєри шхуни з Північної Кореї напали на прикордонників ФСБ Росії, які намагалися їх затримати. В результаті троє російських прикордонників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ Росії.

Приморські прикордонники РФ в районі банки Кіто-Ямато виявили дві північнокорейські шхуни і 11 мотоботів, які займалися браконьєрством.

Прикордонники ФБС РФ затримали одну північнокорейську шхуну.

«Одна шхуна з екіпажем у складі 21 людини затримана. Екіпажем другої північнокорейської шхуни (понад 45 осіб) здійснено збройний напад на членів оглядової групи прикордонного корабля», - йдеться у повідомленні російських прикордонників.