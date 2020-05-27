Російські винищувачі здійснили небезпечне перехоплення літака США
Інцидент стався втретє за два місяці
Винищувачі ВПС РФ утретє за два місяці здійснили небезпечне перехоплення розвідувального літака Військово-морського флоту США P-8A над міжнародними водами в Середземному морі.
Про це повідомляють на сайті Шостого флоту США.
«26 травня 2020 року літак ВМС США P-8A виконував політ у східній частині Середземномор'я над міжнародними водами і був перехоплений двома російськими літаками Су-35 протягом 65 хвилин», - сказано в повідомленні.
Зазначають, що інцидент стався втретє за два місяці.
«Перехоплення було визначене як небезпечне і непрофесійне, тому що російські пілоти одночасно зайняли близьку позицію з обох боків P-8A, обмежуючи його здатність до безпечного маневрування. Ці непотрібні дії пілотів російських Су-35 несумісні з хорошою льотною підготовкою і міжнародними правилами польотів, а також поставили під загрозу безпеку обох сторін… Такі дії збільшують імовірність зіткнення у повітрі», - йдеться у повідомленні.
Наголошують, що оскільки російські літаки діяли в міжнародному повітряному просторі, такі дії є безвідповідальними.
«Ми очікуємо дій згідно з міжнародними стандартами, встановленими для того, щоб гарантувати безпеку й запобігти нещасним випадкам, включно з угодою INCSEA від 1972 року», - резюмує 6-й флот.