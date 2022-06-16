Російський чиновник оконфузився, вихваляючи «спецоперацію» Путіна (відео)

Мер «сів у калюжу» двічі – коли намагався вимовити слово «денацифікація» і коли хотів помститися за публікацію відео свого конфузу

Журналіст із російського Дальнєгорська опублікував смішне відео з виступом мера міста. Наступного дня мер особисто приніс журналістові повістку на військові збори. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, у «день Росії» журналіст телеканалу «Даль-ТВ» виклав кумедне відео, де мер Дальнєгорська Олександр Теребілов довго намагається впоратися зі словом «денацифікація». Чиновник вирішив помститися за публікацію відео.

Разом із військовим комісаром мера міста особисто прийшов до журналіста, щоб вручити повістку на військові збори. Але й тут у чиновника виникли проблеми, бо, як виявилося, журналіст у відпустці. За словами співробітників каналу, мер довго ходив кабінетами та розшукував журналіста, але у результаті пішов ні з чим.

Нагадаємо, раніше у російському Красноярську невідомі зафарбували вікна у квартирі, де були вивішені за склом український прапор і плакат «Ні війні».

Також раніше суд у російській Пермі оштрафував на 30 тис. рублів ексрадника губернатора Прикам’я за «дискредитацію Збройних сил РФ». Штраф виписано за три тексти з цитатами чиновників та даними офіційних органів про кількість загиблих в Україні мирних жителів, у тому числі дітей, кількість біженців та вбитих солдатів. Відповідний допис у «Вконтакте» Жебелєв розмістив 26 березня. Чоловік також процитував слова Путіна, який заявив, що «специальная военная операция идёт строго в соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются».

Також жителька російської Тули отримала штраф за зрив наліпки наклейки «Z» з експонату військової техніки у місцевому музеї. Суд вирішив, що своїми діями жінка «підривала довіру до проведення «спеціальної військової операції».

Як відомо, 4 березня у Росії набув чинності так закон про фейки про російську армію. Поправки до адміністративного кодексу свідчать, що за громадські дії, спрямовані на «дискредитацію використання Збройних сил» громадян штрафуватимуть від 30 до 50 тис. рублів. За заклики до мітингів загрожує штраф від 50 до 100 тис. рублів. Для посадових осіб та юридичних організацій штрафи у рази вищі.