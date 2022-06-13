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    Думки вголос

    Як працює війна на виснаження?

    • Віктор Андрусів

      радник Міністра внутрішніх справ України

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    Війна буде більш позиційна, а лінія фронту стабілізуватиметься - Як працює війна на виснаження?
    Війна буде більш позиційна, а лінія фронту стабілізуватиметься
    фото: ЗСУ

    Росіяни почали реалістично оцінювати свої можливості

    Коли ми говоримо про війну на виснаження, то варто розуміти, що йдеться про боротьбу на виснаження Заходу й Росії, а не України з Росією. Нас особливо виснажувати не треба, бо наша економіка порівняно дуже мала, а армія потребує модернізації техніки й озброєння. Війна на виснаження – це війна не солдатами, а ресурсами. Тут питання в тому, хто швидше зламається на фоні економічної кризи.

    Для нас у цій війні на виснаження є свої плюси та мінуси. Плюс в тому, що воювати в довгу – означає знижувати інтенсивність бойових дій. Неможливо постійно штурмувати, контратакувати й подібне. Це дуже виснажує не Захід, а Росію. Путін витратив на підготовку до війни в Україні сотні мільярдів. Вони вторглися і зараз щодня ці мільярди згорають.

    Росіяни почали реалістично оцінювати свої можливості. Вони, скоріше за все, не поставили собі якісь дедлайни, наприклад, захопити спочатку Луганську область, а до кінця року зробити це з Донецькою. Тож війна буде більш позиційна, а лінія фронту стабілізуватиметься.

    Та в цій боротьбі Заходу й Росії є певна загроза для нас, а саме — китайський фактор. Китайці вже гостро заявили, що будь-які спроби підтримати незалежність Тайваню призведуть до вторгнення китайської армії. Якщо Китай піде на конфронтацію із Заходом, то він фактично сформує з росіянами певний союз. І тоді Росія, яка насправді бідна на економічні ресурси, отримає серйозне підсилення, щоб воювати з нами далі.

    Джерело: телеграм-канал Віктора Андрусіва

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    Теги: росія окупанти економіка армія війна Китай путін незалежність Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Як працює війна на виснаження?