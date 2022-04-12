Міноборони Великої Британії покепкувало з РФ щодо «спецоперація йде за планом»
Поки Кремль запевняє росіян про успіхи на війні, світ сміється з пропагандистів
Міністерство оборони Великобританії відреагувало на заяви Кремля про те, що так звана «спецоперація» Росії в Україні «йде за планом». У британському відомстві нагадали Москві про втрати та відступ з-під Києва. Про це повідомляється в Twitter Міноборони Британії.
«Кремль заявляє, що війна в Україні йде за планом. Але це не так», – йдеться в повідомленні.
Як доказ відомство наводить статистику втрат росіян:
- шість російських генералів були вбиті;
- солдати не підкоряються російському командуванню;
- втрати російської армії в техніці становлять близько 2 тис. одиниць;
- війська Росії відступили з-під Києва та кількох областей України, і повернулися до Білорусі;
- російські військові збили власний літак.
«План Росії зазнає невдачі. Це точно план?», – іронічно помітили в британському Міноборони.
Як відомо, окупанти втратили майже 20 тис. осіб: дані Генштабу.
Нагадаємо, Лукашенко поклявся, що не кине Путіна у війні проти України.