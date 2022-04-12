Міноборони Великої Британії покепкувало з РФ щодо «спецоперація йде за планом»

Поки Кремль запевняє росіян про успіхи на війні, світ сміється з пропагандистів

Міністерство оборони Великобританії відреагувало на заяви Кремля про те, що так звана «спецоперація» Росії в Україні «йде за планом». У британському відомстві нагадали Москві про втрати та відступ з-під Києва. Про це повідомляється в Twitter Міноборони Британії.

«Кремль заявляє, що війна в Україні йде за планом. Але це не так», – йдеться в повідомленні.

Як доказ відомство наводить статистику втрат росіян:

шість російських генералів були вбиті;

солдати не підкоряються російському командуванню;

втрати російської армії в техніці становлять близько 2 тис. одиниць;

війська Росії відступили з-під Києва та кількох областей України, і повернулися до Білорусі;

російські військові збили власний літак.

«План Росії зазнає невдачі. Це точно план?», – іронічно помітили в британському Міноборони.

Як відомо, окупанти втратили майже 20 тис. осіб: дані Генштабу.

Нагадаємо, Лукашенко поклявся, що не кине Путіна у війні проти України.

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