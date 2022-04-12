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    Події в Україні

    Міноборони Великої Британії покепкувало з РФ щодо «спецоперація йде за планом»

    Список воєнних невдач Росії наводить на думку, що ситуація вийшла з-під контролю - Міноборони Великої Британії покепкувало з РФ щодо «спецоперація йде за планом»
    Список воєнних невдач Росії наводить на думку, що ситуація вийшла з-під контролю
    фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

    Поки Кремль запевняє росіян про успіхи на війні, світ сміється з пропагандистів

    Міністерство оборони Великобританії відреагувало на заяви Кремля про те, що так звана «спецоперація» Росії в Україні «йде за планом». У британському відомстві нагадали Москві про втрати та відступ з-під Києва. Про це повідомляється в Twitter Міноборони Британії.
    «Кремль заявляє, що війна в Україні йде за планом. Але це не так», – йдеться в повідомленні.

    Як доказ відомство наводить статистику втрат росіян:

    • шість російських генералів були вбиті;
    • солдати не підкоряються російському командуванню;
    • втрати російської армії в техніці становлять близько 2 тис. одиниць;
    • війська Росії відступили з-під Києва та кількох областей України, і повернулися до Білорусі;
    • російські військові збили власний літак.

    «План Росії зазнає невдачі. Це точно план?», – іронічно помітили в британському Міноборони.

    Як відомо, окупанти втратили майже 20 тис. осіб: дані Генштабу.

    Нагадаємо, Лукашенко поклявся, що не кине Путіна у війні проти України.

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    Теги: росія окупанти Міноборони війна літак військові Україна Twitter окупація #stoprussia
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    Міноборони Великої Британії покепкувало з РФ щодо «спецоперація йде за планом»