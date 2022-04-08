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    Російський літак порушив повітряний простір Фінляндії – міноборони країни

    Це перший випадок порушення повітряного простору країни літаком Росії з липня 2020 року - Російський літак порушив повітряний простір Фінляндії – міноборони країни
    Це перший випадок порушення повітряного простору країни літаком Росії з липня 2020 року
    фото з відкритих джерел

    Прикордонники країни досліджують інцидент

    Сьогодні, 8 квітня повітряний простір Фінляндії, ймовірно, порушив російський урядовий літак Іл-96-300. Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен у Твіттер.

    У Міністерстві оборони повідомили, що літак зайшов у повітряний простір країни над Фінською затокою у районі Порвоо та пробув у ньому близько 3 хвилин.

    Крім того, зазначили, що це перший випадок порушення повітряного простору країни літаком Росії з липня 2020 року.

    «Фінляндія завжди серйозно сприймала випадки порушення повітряного простору. Прикордонники досліджують інцидент. У нас достатні спроможності для спостереження. Усі такі випадки виявляються і ми можемо ефективно реагувати на них», – повідомив міністр оборони Антті Кайкконен.

    Нагадаємо, Кремль почав погрожувати Фінляндії, яка хоче вступити в НАТО

    Як раніше повідомлялося, Північноатлантичний альянс здатний дуже швидко прийняти Фінляндію та Швецію після того, як ці країни подадуть заявки на членство у НАТО.

    Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявляла, що Сполучені Штати будуть раді розглянути заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, якщо вони надійдуть.

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    Теги: росія окупанти війна Фінляндія літак Україна окупація #stoprussia
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    Російський літак порушив повітряний простір Фінляндії – міноборони країни