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    У світі

    Розчавлений важким металом. У Польщі на будівництві загинув українець

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    Наразі поліція з'ясовує усі обставини події - Розчавлений важким металом. У Польщі на будівництві загинув українець
    Наразі поліція з'ясовує усі обставини події

    Він впав із висоти і був розчавлений важкими металічними елементами

    У польському Вроцлаві на будівництві загинув українець. Про це повідомляє Wroclaw.se.

    За попередніми даними, подія зі смертельними наслідками сталося у вівторок, 1 грудня, близько 10:00 на будівельному майданчику по вулиці Гранична. У той час українець розвантажував товар. До місця події прилетів вертоліт Польської медичної авіації. Однак врятувати чоловіка не вдалося.

    Зазначається, що наразі поліція з'ясовує усі обставини події.

    Нагадаємо, що у Польщі сталося смертельне ДТП, де постраждали українці.

    Раніше у польському Жешуві невідомий порізав двох студентів з України у квартирі, яку ті орендували.

    Як з'ясувалося згодом, зловмисник, теж українець, якого розшукували поліціянти, здався правоохоронцям сам.

    Крім того, у Польщі помер 44-річний громадянин України відразу після затримання чоловіка поліцією. Правоохоронці використали проти нього електрошокер, однак чи став він причиною смерті – невідомо.

    Теги: вертоліт українці поліція Польша час
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