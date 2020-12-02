Розчавлений важким металом. У Польщі на будівництві загинув українець

Він впав із висоти і був розчавлений важкими металічними елементами

У польському Вроцлаві на будівництві загинув українець. Про це повідомляє Wroclaw.se.

За попередніми даними, подія зі смертельними наслідками сталося у вівторок, 1 грудня, близько 10:00 на будівельному майданчику по вулиці Гранична. У той час українець розвантажував товар. До місця події прилетів вертоліт Польської медичної авіації. Однак врятувати чоловіка не вдалося.

Зазначається, що наразі поліція з'ясовує усі обставини події.

Нагадаємо, що у Польщі сталося смертельне ДТП, де постраждали українці.

Раніше у польському Жешуві невідомий порізав двох студентів з України у квартирі, яку ті орендували.

Як з'ясувалося згодом, зловмисник, теж українець, якого розшукували поліціянти, здався правоохоронцям сам.

Крім того, у Польщі помер 44-річний громадянин України відразу після затримання чоловіка поліцією. Правоохоронці використали проти нього електрошокер, однак чи став він причиною смерті – невідомо.