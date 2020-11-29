Смертельне ДТП у Польщі: постраждали українці

Біля українського кордону зіткнулося одразу три мікроавтобуси

У Польщі поблизу українського кордону зіткнулися три мікроавтобуси на автошляху між населеними пунктами Майдан Нови і Марковіче Білгорайського повіту. Внаслідок ДТП загинув один українець.

Аварія трапилася приблизно опівдні в п’ятницю, загалом постраждали усі три водія, двоє з яких були українцями.

За інформацією поліції, 29-річний водій мікроавтобуса Fiat виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, яким керував 60-річний українець. Водночас в Mercedes ззаду в’їхав 23-річний громадянин України, який керував ще одним мікроавтобусом марки Mercedes.

Рятувальники намагалися врятувати життя 60-річного українця, але в результаті отриманих черепно-мозкових травм він помер у шпиталі. Поліція встановила, що 29-річний водій автомобіля Fiat, якого також було перевезено до лікарні, а також 23-річний водій мікроавтобуса Mercedes були тверезими.

Поліція закликала усіх водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема встановленої дистанції, особливо з огляду на слизьку дорогу.

Нагадаємо, раніше у польському Жешуві невідомий порізав двох студентів з України у квартирі, яку ті орендували.

Як з'ясувалося згодом, зловмисник, теж українець, якого розшукували поліціянти, здався правоохоронцям сам.