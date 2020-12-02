Жахливе ДТП між вантажівками: загинув 20-річний водій (фото)

За допомогою ручного обладнання та електроінструменту бійці деблокували тіло водія

Рятувальники деблокували тіло водія із понівеченого авто

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди між вантажівками, що сталася 2 грудня о 03:23 у Святошинському районі столиці, загинув водій DAF, 2000 року народження. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Смертельне ДТП сталося на просп. Перемоги, 142. На місце було викликано рятувальників ДСНС.

«По прибуттю встановили, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двох вантажних автомобілів DAF та Renault в кабіні автомобіля DAF було затиснуто тіло водія, 2000 р.н. За допомогою ручного обладнання та електроінструменту рятувальники деблокували тіло водія та передали правоохоронцям, ними ж і будуть встановлені всі обставини дорожньо-транспортної пригоди», - розповіли рятувальники.

Як повідомлялося раніше, у ніч на середу, 2 грудня, у Святошинському районі столиці автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum, водій якої відпочивав.