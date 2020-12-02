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    У зіткненні вантажівок у Києві загинув 20-річний водій: подробиці від рятувальників (фото)

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    За допомогою ручного обладнання та електроінструменту бійці деблокували тіло водія - У зіткненні вантажівок у Києві загинув 20-річний водій: подробиці від рятувальників (фото)
    За допомогою ручного обладнання та електроінструменту бійці деблокували тіло водія
    Фото: ДСНС

    Рятувальники деблокували тіло водія із понівеченого авто

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди між вантажівками, що сталася 2 грудня о 03:23 у Святошинському районі столиці, загинув водій DAF, 2000 року народження. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Смертельне ДТП сталося на просп. Перемоги, 142. На місце було викликано рятувальників ДСНС.

    «По прибуттю встановили, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двох вантажних автомобілів DAF та Renault в кабіні автомобіля DAF було затиснуто тіло водія, 2000 р.н. За допомогою ручного обладнання та електроінструменту рятувальники деблокували тіло водія та передали правоохоронцям, ними ж і будуть встановлені всі обставини дорожньо-транспортної пригоди», - розповіли рятувальники.

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    Жахливе ДТП між вантажівками: загинув 20-річний водій (фото)
    Жахливе ДТП між вантажівками: загинув 20-річний водій (фото)
    Жахливе ДТП між вантажівками: загинув 20-річний водій (фото)
    Жахливе ДТП між вантажівками: загинув 20-річний водій (фото)

    Як повідомлялося раніше, у ніч на середу, 2 грудня, у Святошинському районі столиці автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum, водій якої відпочивав.

    Теги: ДТП Київ ДСНС вантажівки водій рятувальники
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