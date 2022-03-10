ЗМІ: виробництво Lada зупинено через санкції

Найбільший виробник автомобілів у Росії не може продовжувати роботу

Російський автомобільний гігант АвтоВАЗ призупиняє виробництво автомобілів Lada. Причина – відсутність деталей і витратних матеріалів. Про це повідомило видання The Wall Street Journal (WSJ).

Через західні санкції заводи російського гіганта АвтоВАЗ змушені зупинити виробництво. АвтоВАЗ належить французькому виробникові Renault. Як зазначає видання, понад 20% деталей АвтоВАЗа – від роз’ємів до ключової електроніки – поставляються з-за меж Росії.

Між тим, речник АвтоВАЗа заявив, що компанія планує простоювати принаймні до 11 березня через глобальний дефіцит мікросхем, який торкнувся автовиробників у всьому світі. Він відмовився коментувати санкції.

«Росія стикнеться з дефіцитом нових транспортних засобів, якщо такі автовиробники, як АвтоВАЗ, залишаться паралізованими. Lada – єдиний власний бренд із значною часткою ринку, на який припав 21% продажів автомобілів у Росії минулого року», пише видання.

За словами Томаса Бессона, аналітика брокерської фірми Kepler Cheuvreux, в країні налічується близько 46 млн легкових автомобілів, яким у середньому близько 15 років.

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